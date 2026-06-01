Partido Colorado dice que el tema de la camioneta de Orsi "reviste gravedad" y que la Jutep no es "una referencia confiable"

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado analizó este lunes la polémica surgida entorno a la camioneta que Orsi compró con un descuento de 25.000 dólares una semana antes de asumir la Presidencia, y calificó el episodio como un tema que “reviste gravedad”.

También cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que analizará la conducta del mandatario por considerar que no es “una referencia confiable” debido al posicionamiento político de la mayoría de su directorio, de filiación frenteamplista.

“El Partido Colorado considera que nos encontramos ante una situación que reviste gravedad y que exige la más absoluta transparencia por parte de las autoridades involucradas”, dice el comunicado del CEN.

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“Entendemos imprescindible que el gobierno y la Presidencia de la República brinde, a la mayor brevedad posible, toda la información necesaria para despejar cualquier duda existente”, agrega el Partido Colorado, y añade una referencia a lo que dijo el sábado pasado el presidente Orsi sobre el tema.

“A una semana de conocidas estas informaciones, las explicaciones brindadas hasta el momento por distintas autoridades, incluido el propio presidente de la República, han resultado insuficientes, contradictorias y poco claras. Lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, algunas de las manifestaciones públicas realizadas han generado nuevas interrogantes y han contribuido a agravar la preocupación pública”, dice la declaración.

“Cuando hay un descuento yo me tiro de cabeza”, dijo Orsi el sábado en Salto cuando fue consultado por la prensa.

“El Partido Colorado entiende que las conductas de los gobernantes deben ajustarse no solo a la legalidad vigente, sino también a los más altos estándares éticos y de transparencia que la ciudadanía legítimamente exige. Asimismo, consideramos que la Junta de Transparencia y Ética Pública atraviesa una profunda crisis de credibilidad que limita severamente su capacidad para constituirse en una referencia confiable en el análisis de situaciones de esta naturaleza”, dice el comunicado de los colorados.