Detuvieron a motochorro que atacó a dos mujeres en Pocitos pero quedó libre tras error administrativo

Una de las víctimas había quedado en coma inducido en CTI.

Un error administrativo derivó en que un delincuente de 39 años, que había sido detenido como sospechoso de dos rapiñas en Pocitos, quedara en libertad.

Según la investigación policial de la zona operacional 2, el hombre fue el autor de rapiñas contra mujeres; una el 6 de mayo en Benito Blanco y Scosería , y otra el 25 de mayo en Marcos Bruto y Julio César .

La primera de las víctimas fue una mujer de 66 años, que tras un forcejeo se golpeó la cabeza en el suelo y terminó en CTI, en coma inducido. La otra mujer, de 54 años, fue sorprendida y tras forcejear, fue arrastrada varios metros por plena calle.

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Tras analizar cámaras de vigilancia y rastrear movimientos de tarjetas de crédito de las víctimas que el sospechoso utilizó, los investigadores determinaron que el autor fue el mismo.

En un allanamiento, los policías detuvieron al hombre, que tiene varios antecedentes penales, en Malvín Norte. Quedó a disposición de Fiscalía para que realizara el corte de detención, en un plazo no mayor a 24 horas.

Ese tiempo se venció por algunos minutos y las autoridades debieron dejar en libertad al sospechoso.

Así, volvió a estar requerido y ahora es buscado por la Policía.

Subrayado consultó a la Fiscalía, desde donde señalaron que en las próximas horas comunicarán lo sucedido.