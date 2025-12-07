El ministro del Interior Carlos Negro presentó este domingo el operativo Verano Azul para la próxima temporada turística y de verano.
"Respuestas más rápidas a residentes y turistas"; el ministro Carlos Negro presentó el operativo especial para el verano
El operativo de seguridad especial para el verano y la temporada turística se presentó este domingo en las canteras del Parque Rodó, Montevideo.
La presentación se hizo en las canteras del Parque Rodó, en Montevideo, a la hora 19 de este domingo, con un amplio despliegue de vehículos policiales y efectivos.
Participaron además la subsecretaria Gabriela Valverde y el ministro de Turismo Pablo Menoni.
Este año se incluye una comisaría móvil que circulará por distintas zonas del país.
En un breve discurso el ministro dijo que el objetivo del operativo Verano Azul es que haya “respuestas más rápidas a residentes y turistas”.
"A los más de 600 policías que se suman a Verano Azul le estamos desde ya muy agradecidos, porque mientras otros disfrutan, ustedes redoblan el esfuerzo", dijo Carlos Negro.
