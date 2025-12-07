RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO VERANO AZUL

"Respuestas más rápidas a residentes y turistas"; el ministro Carlos Negro presentó el operativo especial para el verano

El operativo de seguridad especial para el verano y la temporada turística se presentó este domingo en las canteras del Parque Rodó, Montevideo.

El ministro Carlos Negro junto a la subsecretaria Gabriela Valverde y el director de Policía Nacional Azambuya. Foto: FocoUy

El ministro Carlos Negro junto a la subsecretaria Gabriela Valverde y el director de Policía Nacional Azambuya. Foto: FocoUy

Policía-ministrpo-Verano-Azul-foto-Guille-Lorenzo

La presentación se hizo en las canteras del Parque Rodó, en Montevideo, a la hora 19 de este domingo, con un amplio despliegue de vehículos policiales y efectivos.

Participaron además la subsecretaria Gabriela Valverde y el ministro de Turismo Pablo Menoni.

Este año se incluye una comisaría móvil que circulará por distintas zonas del país.

En un breve discurso el ministro dijo que el objetivo del operativo Verano Azul es que haya “respuestas más rápidas a residentes y turistas”.

"A los más de 600 policías que se suman a Verano Azul le estamos desde ya muy agradecidos, porque mientras otros disfrutan, ustedes redoblan el esfuerzo", dijo Carlos Negro.

