"Respuestas más rápidas a residentes y turistas"; el ministro Carlos Negro presentó el operativo especial para el verano

El ministro Carlos Negro junto a la subsecretaria Gabriela Valverde y el director de Policía Nacional Azambuya. Foto: FocoUy

El ministro del Interior Carlos Negro presentó este domingo el operativo Verano Azul para la próxima temporada turística y de verano.

La presentación se hizo en las canteras del Parque Rodó, en Montevideo, a la hora 19 de este domingo, con un amplio despliegue de vehículos policiales y efectivos.

Seguí leyendo Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Este año se incluye una comisaría móvil que circulará por distintas zonas del país.

En un breve discurso el ministro dijo que el objetivo del operativo Verano Azul es que haya “respuestas más rápidas a residentes y turistas”.

"A los más de 600 policías que se suman a Verano Azul le estamos desde ya muy agradecidos, porque mientras otros disfrutan, ustedes redoblan el esfuerzo", dijo Carlos Negro.