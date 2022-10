Detienen a directores de TransHotel y el fiscal pide medidas cautelares

En esta instancia el fiscal Romano no solicitará la imputación de ningún delito para los detenidos. Únicamente pedirá medidas que mantengan a los responsables sujetos al proceso y a la orden para ser citados en cualquier momento.

Decenas de clientes de TransHotel denunciaron ante la Justicia que no pudieron concretar los viajes que habían pagado porque la agencia de turismo no entregó los pasajes o no cumplió con las reservas comprometidas.