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SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY

"Herramienta útil", dijo presidente del SMU sobre decreto del MSP de regulación de medicación para patologías crónicas

"También es cierto que hay que asegurar que esto no implique que durante un año la persona no se controle", señaló José Minarrieta.

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El Sindicato Médico del Uruguay apoya el decreto del Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece que la receta para un medicamento de patología crónica dure un año. Aunque considera que se debe asegurar que la persona igual se controle, explicó el presidente del sindicato, José Minarrieta.

"Es una herramienta muy importante, porque contribuye a reducir las listas de espera. No puede ser que una persona que toma un antihipertensivo todos los días, tenga que ir todos los meses o cada tres o seis meses a renovar su receta. También es cierto que hay que asegurar que esto no implique que durante un año la persona no se controle en salud, porque si está tomando un medicamento, es porque lo precisa y necesita controlar con su médico en un plazo razonable que los efectos del medicamento sean los adecuados", señaló Minarrieta.

El plazo de prescripción deberá hacerse por un año salvo indicación específica. El decreto indica que los psicofármacos y estupefacientes quedan excluidos.

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