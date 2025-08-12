RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Rescataron a 20 ancianos de un incendio en un residencial de San Carlos

No hubo lesionados y el lugar, ubicado en la calle Treinta y Tres, tuvo pérdidas materiales parciales.

Foto: bomberos (archivo Subrayado).

Foto: bomberos (archivo Subrayado).

Evacuaron a 20 ancianos ante un incendio en un residencial en San Carlos. El siniestro ocurrió al mediodía de este martes, en el lugar ubicado en la calle Treinta y Tres.

La evacuación fue "rápida y segura", afirmó la Jefatura de Maldonado. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego.

"El incendio se originó en el caño de una estufa del segundo piso, lo que provocó una importante concentración de humo", señalaron.

una nina de 7 anos y un adolescente de 15 resultaron heridos tras dos ataques de perros en rivera
Seguí leyendo

Una niña de 7 años y un adolescente de 15 resultaron heridos tras dos ataques de perros en Rivera

Además de Policía y Bomberos, concurrió una emergencia médica que atendió a los residentes en el lugar y les dio el alta. No hubo lesionados.

El lugar sufrió pérdidas materiales parciales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
los detalles

Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón

Te puede interesar

Luis Gallo, diputado del Frente Amplio, durante el debate sobre la ley de eutanasia. video
DEBATE SOBRE EUTANASIA EN DIPUTADOS

Luis Gallo defendió ley de eutanasia, leyó testimonios de pacientes que la piden y terminó emocionado entre lágrimas
Diputado blanco Andrés Grezzi durante el debate sobre ley de eutanasia. video
ANDRÉS GREZZI

Diputado blanco contra la eutanasia: "El Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante del cuidado"
Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
ministerio del interior

Negro dijo estar "al tanto" de las amenazas contra hinchas en redes sociales: "Monitoreamos todo"

Dejá tu comentario