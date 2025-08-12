Evacuaron a 20 ancianos ante un incendio en un residencial en San Carlos. El siniestro ocurrió al mediodía de este martes, en el lugar ubicado en la calle Treinta y Tres.
Rescataron a 20 ancianos de un incendio en un residencial de San Carlos
No hubo lesionados y el lugar, ubicado en la calle Treinta y Tres, tuvo pérdidas materiales parciales.
La evacuación fue "rápida y segura", afirmó la Jefatura de Maldonado. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego.
"El incendio se originó en el caño de una estufa del segundo piso, lo que provocó una importante concentración de humo", señalaron.
Además de Policía y Bomberos, concurrió una emergencia médica que atendió a los residentes en el lugar y les dio el alta. No hubo lesionados.
El lugar sufrió pérdidas materiales parciales.
