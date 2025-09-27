Este fin de semana se realizarían las Llamadas de admisión en la que las distintas comparsas compiten para participar en el Desfile de Llamadas 2026, que se llevará a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de febrero del próximo año.
Reprograman Llamadas de admisión del sábado, la actividad del domingo se mantiene
Debido al pronóstico meteorológico se reprogramó la jornada del sábado para el 4 de octubre, desde las 14 horas. El domingo 20 comparsas desfilarán por el Prado.
Debido al pronóstico del tiempo para este sábado, la jornada se reprogramó y se realizará el 4 e octubre, desde las 14 horas.
En este desfile las 40 comparsas participantes recorrerán la avenida Delmira Agustini, desde Buschental a León Ribeiro, en el Prado y 23 de ellas clasificarán para participar en el desfile del próximo año.
Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería
El orden del desfile se estableció a través de un sorteo que se realizó el lunes 15 de setiembre y en cada jornada desfilarán 20 comparsas.
Domingo 28 de setiembre
La Sene Candombera
Afrocan
Lonjas de Vera
Rugir del Varona
Makenna
Eco de tambores
Son del Norte
La Mulata
Tacuandombe
Lonjas de Ciudad Vieja
Makondo
Hechiceros
Uganda
Mandela
La Malunga
CLB Lonjas de Belgrano
La Bambula
Lonjas del Inve
Ubuntu
Malanque
Sábado 4 de octubre
Zumbae
Rosario 250
La Negra
Kimbundú
Kindú
Rugir del Puerto
De San Carlos
Hay q´ darle
La Covacha
Fortaleza Candombera
La Sombra Candombe
La Vía
La Dionisio Díaz
El Vacilón de Rieles
Son Candomberos
Lonjas de San Marcos
La Colmena
Al son de tula
Son del Sur
Kalumkembe
El jurado estará integrado por:
Rubro 1: cuerda: Alejandro Simone, Leticia Tazzi, Julio González.
Rubro 2: cuerpo de baile - desplazamiento y expresión corporal - personajes típicos:
Rafael Martínez, Angela Ramírez, Claudia Gisel Silva “Michelle”.
Rubro 3: visión global: Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo.
La Presidencia del Jurado estará a cargo de Alfredo Leirós.
