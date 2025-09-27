RECIBÍ EL NEWSLETTER
carnaval

Reprograman Llamadas de admisión del sábado, la actividad del domingo se mantiene

Debido al pronóstico meteorológico se reprogramó la jornada del sábado para el 4 de octubre, desde las 14 horas. El domingo 20 comparsas desfilarán por el Prado.

llamadas de admision

Este fin de semana se realizarían las Llamadas de admisión en la que las distintas comparsas compiten para participar en el Desfile de Llamadas 2026, que se llevará a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de febrero del próximo año.

Debido al pronóstico del tiempo para este sábado, la jornada se reprogramó y se realizará el 4 e octubre, desde las 14 horas.

En este desfile las 40 comparsas participantes recorrerán la avenida Delmira Agustini, desde Buschental a León Ribeiro, en el Prado y 23 de ellas clasificarán para participar en el desfile del próximo año.

teatro circular sufrio importantes danos por inundacion provocada por una rotura de caneria
Seguí leyendo

Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería

El orden del desfile se estableció a través de un sorteo que se realizó el lunes 15 de setiembre y en cada jornada desfilarán 20 comparsas.

Domingo 28 de setiembre

La Sene Candombera

Afrocan

Lonjas de Vera

Rugir del Varona

Makenna

Eco de tambores

Son del Norte

La Mulata

Tacuandombe

Lonjas de Ciudad Vieja

Makondo

Hechiceros

Uganda

Mandela

La Malunga

CLB Lonjas de Belgrano

La Bambula

Lonjas del Inve

Ubuntu

Malanque

Sábado 4 de octubre

Zumbae

Rosario 250

La Negra

Kimbundú

Kindú

Rugir del Puerto

De San Carlos

Hay q´ darle

La Covacha

Fortaleza Candombera

La Sombra Candombe

La Vía

La Dionisio Díaz

El Vacilón de Rieles

Son Candomberos

Lonjas de San Marcos

La Colmena

Al son de tula

Son del Sur

Kalumkembe

El jurado estará integrado por:

Rubro 1: cuerda: Alejandro Simone, Leticia Tazzi, Julio González.

Rubro 2: cuerpo de baile - desplazamiento y expresión corporal - personajes típicos:

Rafael Martínez, Angela Ramírez, Claudia Gisel Silva “Michelle”.

Rubro 3: visión global: Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo.

La Presidencia del Jurado estará a cargo de Alfredo Leirós.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado
Policiales

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años
Álvaro Danza y Federico Martiarena 

Operaron al presidente y al gerente de ASSE luego del accidente que sufrieron en ruta 8
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE

"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más

Te puede interesar

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
misión oficial a estados unidos

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
Foto: X Comité Olímpico Uruguayo
deportes

Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái
Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería
cartelera montevideana

Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería

Dejá tu comentario