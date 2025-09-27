Reprograman Llamadas de admisión del sábado, la actividad del domingo se mantiene

Este fin de semana se realizarían las Llamadas de admisión en la que las distintas comparsas compiten para participar en el Desfile de Llamadas 2026, que se llevará a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de febrero del próximo año.

Debido al pronóstico del tiempo para este sábado, la jornada se reprogramó y se realizará el 4 e octubre, desde las 14 horas.

En este desfile las 40 comparsas participantes recorrerán la avenida Delmira Agustini, desde Buschental a León Ribeiro, en el Prado y 23 de ellas clasificarán para participar en el desfile del próximo año.

El orden del desfile se estableció a través de un sorteo que se realizó el lunes 15 de setiembre y en cada jornada desfilarán 20 comparsas. Domingo 28 de setiembre La Sene Candombera Afrocan Lonjas de Vera Rugir del Varona Makenna Eco de tambores Son del Norte La Mulata Tacuandombe Lonjas de Ciudad Vieja Makondo Hechiceros Uganda Mandela La Malunga CLB Lonjas de Belgrano La Bambula Lonjas del Inve Ubuntu Malanque Sábado 4 de octubre Zumbae Rosario 250 La Negra Kimbundú Kindú Rugir del Puerto De San Carlos Hay q´ darle La Covacha Fortaleza Candombera La Sombra Candombe La Vía La Dionisio Díaz El Vacilón de Rieles Son Candomberos Lonjas de San Marcos La Colmena Al son de tula Son del Sur Kalumkembe El jurado estará integrado por: Rubro 1: cuerda: Alejandro Simone, Leticia Tazzi, Julio González. Rubro 2: cuerpo de baile - desplazamiento y expresión corporal - personajes típicos: Rafael Martínez, Angela Ramírez, Claudia Gisel Silva “Michelle”. Rubro 3: visión global: Álvaro Marotta, Mariela Gotuzzo. La Presidencia del Jurado estará a cargo de Alfredo Leirós.

