Renuncia Eduardo Acevedo en Chile y se suma a la lista de potenciales técnicos de Nacional

“Yo me voy de Universidad de Concepción. Hablé ya con los dirigentes. Han pasado cosas que no dan equidad deportiva. Cuando tengo fuerzas, me quedo y la peleo, pero vi la fijación de las nuevas fechas, tenemos cuatro partidos en 13 días y uno con 57 horas. Si es futbolístico, soy el primero en estar en la cancha, cuando pasaron estas cosas, no me gustaron”,