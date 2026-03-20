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Sociedad

Regulación de cannabis bajó de 70% a 6% la venta por narcotráfico de esta sustancia, según Junta Nacional de Drogas

"Tenemos que disminuir el mercado gris y aumentar el mercado regulado para decir que vamos mejorando aún más", dijo Gabriel Rossi.

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La Junta Nacional de Drogas hizo un estudio sobre el mercado de cannabis, contemplando la venta directa desde las farmacias y sobre cómo funcionan los clubes cannábicos que hay en los 19 departamentos del país.

Además, estudian cómo instrumentar la venta a no residentes en el país en farmacias.

"Tenemos una evaluación de un mercado que crece, en cuanto al mercado regulado. Una muy buena noticia es que a nivel de la situación del mercado ilegal, el narcotráfico vinculado al cannabis, es de un 6%. Cuando se hizo la ley de regulación de cannabis esto estaba en niveles absolutamente más altos, un 70% del cannabis llegaba a través del narcotráfico y hoy por hoy es un 6%", dijo Gabriel Rossi, presidente de la Junta Nacional de Drogas, que destacó que este es un tema de política pública que trasciende gobiernos. La regulación incidió de forma positiva en que el consumo sea en un mercado seguro, remarcó.

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"Hoy por hoy tenemos, en lo que es el mercado regulado de las farmacias y de los clubes, un 38% y tendríamos en lo que se denomina un mercado gris, el resto, que es quizá para la tercera evaluación, dentro de unos años, tenemos que ver cómo evoluciona. Tenemos que disminuir el mercado gris y aumentar el mercado regulado para decir que vamos mejorando aún más de lo que mejoramos", dijo.

Juan Manuel Varela, que representa a los clubes cannábicos, explicó que son "el actor más importante de la regulación" y que son "la única vía de acceso que permite al usuario no quedarse sin stock" para que los usuarios "no tengan que acudir al mercado informal".

En 2025, los clubes brindaron "el 52% de toda la producción que se dispensó formalmente".

ESTUDIO CANNABIS

"Casi un 20% de los clubes está a tope, con los 45 miembros. Es un dato relevante. Y la mayoría fueron creados recientemente, entonces están todavía captando socios. En los últimos tres años hubo un boom muy grande de clubes. En el informe hay un dato que dice que año tras año hay un poco de excedente en los clubes, lo que indica que la producción puede dar para brindar a otros usuarios", dijo Varela.

Además, destacó que genera fuentes de trabajo. "Son 600 clubes, 1800 fuentes de trabajo directas, más todo lo que generan las microeconomías locales", sostuvo y afirmó que permite "una descentralización del trabajo y descentralización de la producción" y que alcanza a todos los departamentos.

Los clubes esperan ser ellos los que brinden cannabis a los no residentes.

SOCIEDAD CIVIL CANNABIS

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