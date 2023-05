Reducción de la jornada laboral: qué pide el PIT-CNT y qué responden gobierno y empresarios

Abdala dijo que en América Latina hay antecedentes y citó la reciente legislación aprobada en Chile, con 40 horas de trabajo semanal.

“Nos parece que estamos bastante entrados en el siglo XXI y es un elemento que hay que empezar a considerar”, finalizó el dirigente sindical.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El ministro de Trabajo Pablo Mieres fue consultado sobre este planteo y dijo que el tema no está en la agenda del gobierno.

“En la agenda del gobierno hoy no está el tema de la reducción del horario laboral, no significa que en la negociación colectiva, en los distintos sectores de actividad pueda acordarse la posibilidad de modificaciones al respecto”, agregó en la conferencia de prensa que ofreció por el Día de los Trabajadores.

Mieres destacó que la situación “varía mucho de un sector a otro” y que en todo caso es un tema “asociado a la productividad”.

MIERES 6 HORAS

QUÉ DICEN LAS CÁMARAS EMPRESARIALES

Consultado Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, respondió que “en términos generales” no lo ven viable.

“No nos parece que en el Uruguay de hoy la solución sea una reducción de la jornada laboral. Hoy tenemos una desocupación inferior a la que teníamos en la prepandemia, entonces no hay razón para la reducción de la jornada laboral”, dijo el empresario.

“En algún sector particular puede plantearse, pero con carácter general nosotros no lo vemos. En términos generales no lo vemos viable. Cada sector de actividad negocia de forma individual. Puede haber algún sector particular que se pueda plantear la reducción de la jornada laboral, hay que ver si eso es viable manteniendo el salario o acompañado con una reducción salarial también. Dependerá de cada mesa pero en términos generales no lo vemos viable”, agregó.