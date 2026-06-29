Rectora de la Universidad Tecnológica, Valeria Larnaudie, presentó su renuncia al cargo

Valeria Larnaudie presentó su renuncia como rectora de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Fuentes de la institución educativa señalaron a Subrayado que aguardan la confirmación del Poder Ejecutivo, que debe aceptar formalmente la renuncia. La decisión de dejar el cargo es para poder sostener el desarrollo de su rol de investigadora dentro de la UTEC y que adelantó su salida por temas de salud.

Para elegir a quien suceda a Larnaudie en el cargo, debe haber aprobación de venia parlamentaria. Mientras, continuarán sesionando con los miembros actuales del Consejo, indicaron las fuentes a Subrayado.

Larnaudie es ingeniera química, especializada en biotecnología industrial, economía circular y sustentabilidad ambiental. También es profesora agregada del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Unidad de la República, según el sitio de la UTEC.

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