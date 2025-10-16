RECIBÍ EL NEWSLETTER
Recapturan en Artigas y con cédula falsa a un fugado del Penal de Libertad, condenado por homicidio

La hipótesis es que Richard Fleitas, recluido desde 2016 por homicidio, escapó de la cárcel en agosto pasado escondido en un camión de basura. Ahora la Justicia le sumó dos años de prisión a su pena.

Richard Fleitas fugó del Penal de Libertad, escondido en un camión de basura, según hipótesis principal. La investigación sigue.

El delincuente estaba recluido desde 2016, cumpliendo pena por un homicidio. Según la hipótesis que surgió el mismo 20 de agosto, el preso salió del celdario 2 del sector A y se dirigió hacia un camión de basura que camufló su salida del Penal.

Nada se supo de forma pública acerca de Fleitas hasta este lunes: la Policía brasileña lo observó junto a otro hombre en inmediaciones del Puente Internacional de la Concordia. Entre comunicaciones y un posterior traslado a una oficina de Migraciones, se estableció que tenía consigo una cédula falsa y que, además, al determinarse quién era realmente, los policías vieron que estaba requerido. Sumado a que sus declaraciones fueron incongruentes.

El brasileño fue trasladado en helicóptero hacia Brasil; lo esperaba la Policía.
Extraditaron desde Uruguay a un integrante de la facción brasileña "Bala na cara"

El segundo hombre también estaba requerido, aunque por la Jefatura de Policía de Maldonado.

Puesto nuevamente a disposición de la Justicia el martes, a Fleitas se le tipificó un delito de autoevasión en reiteración real y falsificación de cédula de identidad; se le suman 2 años de prisión a la pena que ya cumplía, señala la resolución a la que accedió Subrayado.

Ahora fue enviado a la cárcel de Artigas, aunque puede volver a ser trasladado, según disponga el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En tanto, las investigaciones siguen adelante en San José, a cargo de la fiscal Matilde Mattos, para determinar si tuvo apoyos logísticos o encubrimientos que facilitaran su salida y desplazamiento por el país sin ser detectado.

