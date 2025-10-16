Recapturan en Artigas y con cédula falsa a un fugado del Penal de Libertad, condenado por homicidio

Richard Fleitas fugó del Penal de Libertad, escondido en un camión de basura, según hipótesis principal. La investigación sigue.

Richard Fleitas Bonilla fugó del Penal de Libertad (San José) en la tarde del pasado 20 de agosto y, este lunes, fue recapturado en la ciudad de Artigas , señala la información policial a la que accedió Subrayado. Estaba en la frontera y la Policía notó que tenía una cédula apócrifa, por lo que lo trasladó a una dependencia policial y allí constató que estaba requerido.

El delincuente estaba recluido desde 2016, cumpliendo pena por un homicidio. Según la hipótesis que surgió el mismo 20 de agosto, el preso salió del celdario 2 del sector A y se dirigió hacia un camión de basura que camufló su salida del Penal.

Nada se supo de forma pública acerca de Fleitas hasta este lunes: la Policía brasileña lo observó junto a otro hombre en inmediaciones del Puente Internacional de la Concordia. Entre comunicaciones y un posterior traslado a una oficina de Migraciones, se estableció que tenía consigo una cédula falsa y que, además, al determinarse quién era realmente, los policías vieron que estaba requerido. Sumado a que sus declaraciones fueron incongruentes.

El segundo hombre también estaba requerido, aunque por la Jefatura de Policía de Maldonado.

Puesto nuevamente a disposición de la Justicia el martes, a Fleitas se le tipificó un delito de autoevasión en reiteración real y falsificación de cédula de identidad; se le suman 2 años de prisión a la pena que ya cumplía, señala la resolución a la que accedió Subrayado.

Ahora fue enviado a la cárcel de Artigas, aunque puede volver a ser trasladado, según disponga el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En tanto, las investigaciones siguen adelante en San José, a cargo de la fiscal Matilde Mattos, para determinar si tuvo apoyos logísticos o encubrimientos que facilitaran su salida y desplazamiento por el país sin ser detectado.