RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD VIEJA, MONTEVIDEO

Realizaron homenaje a José Mujica en la CAF y descubrieron placa con una frase suya

Del homenaje a José Mujica participó Lucía Topolansky, Enrique Iglesias, Alejandro Sánchez, el canciller Mario Lubetkin y Alberto Volonté, entre otras figuras políticas y de gobierno.

Mujica-frase-CAF-homenaje
Mujica-homenaje-en-la-CAF
Topolansky-Enrique-Iglesias-homenaje-Mujica-CAF

Este martes al mediodía se realizó un homenaje al expresidente José Mujica en la sede de Montevideo de la CAF, (Corporación Andina de Fomento, ahora llamado Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe).

Del acto participa Lucía Topolansky, Enrique Iglesias, Alejandro Sánchez, el canciller Mario Lubetkin y Alberto Volonté y otras jerarquía del gobierno, como las ministras Lucía Etcheverry y Fernanda Cardona.

La exvicepresidenta recordó a su esposo y el pensamiento que tenía sobre la verdadera integración de América Latina, aunque cuestionaba ese nombre:

bergara aseguro que la ciudadania ya esta empezando a percibir una mejora en materia de la limpieza
Seguí leyendo

Bergara aseguró que la ciudadanía "ya está empezando a percibir" una "mejora en materia de la limpieza"
TOPOLANSKY HOMENAJE MUJICA CAF

El canciller Mario Lubetkin destacó el legado de Mujica en la región y señaló que por eso se le realiza este homenaje internacional.

LUBETKIN MUJICA

Temas de la nota

Lo más visto

Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento: familia denuncia que Policía entró a su casa por error
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
PASADAS LAS 14 HORAS

Video: robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local
CONVOCATORIA AL SENADO

Javier García planteó "convocatoria urgente" a Defensa por ingreso de marines de EEUU sin venia
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir del lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
ENTRE 5 y17 AÑOS DE EDAD

Más de 40.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Uruguay; "es un disparate", dijo el ministro Castillo

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Paso Carrasco, Canelones. video
allanamiento en paso carrasco

Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
Bergara aseguró que la ciudadanía ya está empezando a percibir una mejora en materia de la limpieza video
DESTACÓ TRABAJO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Bergara aseguró que la ciudadanía "ya está empezando a percibir" una "mejora en materia de la limpieza"
Canciller Lubetkin dijo que el gobierno analiza si es posible traer a Uruguay refugiados de Gaza video
"ES ALGO COMPLICADÍSIMO"

Canciller Lubetkin dijo que el gobierno analiza si es posible traer a Uruguay refugiados de Gaza

Dejá tu comentario