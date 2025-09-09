Realizaron homenaje a José Mujica en la CAF y descubrieron placa con una frase suya

Este martes al mediodía se realizó un homenaje al expresidente José Mujica en la sede de Montevideo de la CAF, (Corporación Andina de Fomento, ahora llamado Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe).
Del homenaje a José Mujica participó Lucía Topolansky, Enrique Iglesias, Alejandro Sánchez, el canciller Mario Lubetkin y Alberto Volonté, entre otras figuras políticas y de gobierno.
La exvicepresidenta recordó a su esposo y el pensamiento que tenía sobre la verdadera integración de América Latina, aunque cuestionaba ese nombre:
El canciller Mario Lubetkin destacó el legado de Mujica en la región y señaló que por eso se le realiza este homenaje internacional.
