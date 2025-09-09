Realizaron homenaje a José Mujica en la CAF y descubrieron placa con una frase suya

Este martes al mediodía se realizó un homenaje al expresidente José Mujica en la sede de Montevideo de la CAF, (Corporación Andina de Fomento, ahora llamado Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe).

Del acto participa Lucía Topolansky, Enrique Iglesias, Alejandro Sánchez, el canciller Mario Lubetkin y Alberto Volonté y otras jerarquía del gobierno, como las ministras Lucía Etcheverry y Fernanda Cardona.

La exvicepresidenta recordó a su esposo y el pensamiento que tenía sobre la verdadera integración de América Latina, aunque cuestionaba ese nombre:

TOPOLANSKY HOMENAJE MUJICA CAF El canciller Mario Lubetkin destacó el legado de Mujica en la región y señaló que por eso se le realiza este homenaje internacional. LUBETKIN MUJICA

