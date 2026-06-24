En el departamento de Río Negro reabre sus puertas el Bioparque M’bopicuá de Montes del Plata, que tendrá visitas gratuitas desde el 27 de junio hasta el 5 de julio.
Reabre Bioparque M'bopicuá en Río Negro con visitas gratuitas desde el 27 de junio
El Bioparque cuenta con fauna nativa con especies como yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes.
Además de recorrer y conocer la flora del lugar, los visitantes podrán conocer fauna nativa con especies como yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes.
El director del Bioparque, Juan Villalba, dijo a Subrayado que hay un ómnibus a disposición para trasladar a los interesados hasta el parque y luego de regreso a la ciudad.
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"El sentido del Bioparque es criar y reproducir especies, particularmente las que están en situación crítica, y eso requiere aislamiento. Esta época no es un período de cría por lo tanto habilitamos para que la comunidad pueda visitarnos", contó.
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