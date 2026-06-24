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VACACIONES DE INVIERNO

Reabre Bioparque M'bopicuá en Río Negro con visitas gratuitas desde el 27 de junio

El Bioparque cuenta con fauna nativa con especies como yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes.

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En el departamento de Río Negro reabre sus puertas el Bioparque M’bopicuá de Montes del Plata, que tendrá visitas gratuitas desde el 27 de junio hasta el 5 de julio.

Además de recorrer y conocer la flora del lugar, los visitantes podrán conocer fauna nativa con especies como yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes.

El director del Bioparque, Juan Villalba, dijo a Subrayado que hay un ómnibus a disposición para trasladar a los interesados hasta el parque y luego de regreso a la ciudad.

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"El sentido del Bioparque es criar y reproducir especies, particularmente las que están en situación crítica, y eso requiere aislamiento. Esta época no es un período de cría por lo tanto habilitamos para que la comunidad pueda visitarnos", contó.

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