Presidente de ANEP informó que "reorganizan" trabajo de psicólogos en centros educativos y que MSP sumará más actores

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la incorporación de psicólogos en algunos centros educativos para tratar temas de salud mental. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, explicó que actualmente hay equipos en liceos y UTU, y que se está haciendo “una reorganización de este trabajo, porque teníamos un conjunto de cosas para mejorar de qué forma se trabaja, en un escenario donde los temas de salud mental son prioridad de la administración, y el Ministerio de Salud Plantea la posibilidad de sumar actores con dos propósitos”.

En ese sentido, señaló que uno de estos propósitos tiene que ver con “lo comunitario, acciones preventivas, trabajos con los equipos y los estudiantes”. El otro, “juntar aquel chiquilín que se detecta que tiene alguna dificultad, con el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde es parte de las prestaciones que tienen ASSE y las mutualistas”. Comienza a funcionar en setiembre.

Desde el lado de los psicólogos que trabajan actualmente en centros educativos expresaron "preocupación y disconformidad" con la iniciativa por el enfoque con el que se planteó.

"La noticia instala la idea de que la presencia de profesionales de la psicología en los centros educativos constituye una novedad, desconociendo e invisibilizando el trabajo que desde hace años desarrollan psicólogas y psicólogos en numerosos liceos públicos del país. Esta presentación no solo resulta inexacta, sino que también desvaloriza la labor profesional que se sostiene cotidianamente en los centros educativos", indicaron en un comunicado a la opinión pública. COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA Ante la difusion publica de un supuesto plan piloto para incorporar psicologos en instituciones educativas de ciclo basico, las y los psicologos que trabajamos en E

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