"Razonablemente podría ocupar el ministerio", dijo Lacalle Pou sobre Adrián Peña

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes a la situación del ex ministro de Ambiente, Adrián Peña , quien el lunes 27 de febrero recibió por parte de la Universidad Católica la confirmación que se había recibido de licenciado en Administración de Empresas en 2022 , tras haber cursado años atrás el seminario que creía que le faltaba para culminar la carrera.

“Es increíble cuando ayer me reuní con el ministro Peña y tomé conocimiento de la situación parece un guion de una película de humor negro”, afirmó el mandatario en Río Negro. Si bien evitó dar detalles de la conversación por ser un diálogo privado, Lacalle Pou dijo: “sí, les puedo decir que si el hecho que había afectado de alguna manera o llevado a su renuncia era el hecho que dijo que era licenciado y en aquel momento aparentemente no lo era, si ese hecho desaparece, porque es licenciado, razonablemente podría ocupar el ministerio”.

Al ser consultado sobre si Peña regresaría al Ministerio de Ambiente , al que renunció el 30 de enero de 2023 porque creía que no tenía el título de licenciado, el presidente remarcó que “esto no es una tómbola, vamos sorteando ministerios”.

Lacalle Pou habló de un factor humano en la situación de Peña. “Hay un factor humano que para mí es muy importante, me imagino que para él y su familia también, y eso me parece la parte más importante de todo este episodio que es que después de todos estos días que hemos vivido, que ustedes han informado, sobreinformado y las críticas que han habido, este malentendido termina con que tenía el título”, indicó.

“Es increíble que en nuestro país una persona que termina una carrera, una investigación periodística no sepa si tiene título o no”, remarcó.

Cuando se le preguntó sobre una eventual responsabilidad del sistema político en este caso, Lacalle dijo: “yo soy parte del sistema político y no me siento responsable de eso. No sé cuál sería la responsabilidad del sistema político”.