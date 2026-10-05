Una rapiña que comenzó en la avenida 8 de Octubre terminó con una persecución en la zona de Maroñas, próximo a Costanera Maestra Aurelia Viera. En la escena quedaron una moto en una cuneta, seis cascos y un arma.
Rapiña que comenzó en 8 de Octubre terminó en Maroñas con delincuentes, una moto y un arma en una cuenta
La persecución se dio tras robar un local de venta de motos y finalizó cerca de Costanera Maestra Aurelia Viera.
Delincuentes que circulaban en moto robaron otra, pero cadetes de la Escuela de Policía los vieron y salieron tras ellos.
Una de las motos logró escapar, pero quienes iban en el vehículo robado cayeron a una cuneta; finalmente se dieron a la fuga.
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Al momento no hay detenidos.
En la escena trabaja personal policial del Grupo PADO, Grupo GIR y Policía Científica.
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