Rapiña que comenzó en 8 de Octubre terminó en Maroñas con delincuentes, una moto y un arma en una cuenta

#AHORA | Una rapiña terminó con una persecución en la zona de Maroñas. Comenzó en 8 de Octubre cuando delincuentes robaron una moto y cadetes de la Escuela de Policía salieron tras ellos. Una de las motos logró escapar, pero quienes iban en el vehículo robado cayeron a una cuneta. Los detalles con @Guillelorenzo20