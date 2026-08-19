La Policía investiga la rapiña a un supermercado ocurrida en la noche de este miércoles en La Comercial.
Rapiña en almacén de La Comercial: dos delincuentes se llevaron la recaudación mediante amenazas con arma de fuego
La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia del almacén, ubicado en Cufré y Pagola, para dar con el paradero de los individuos.
Dos delincuentes llegaron al lugar y mediante amenazas con arma de fuego exigieron la recaudación. Luego de obtener el dinero se dieron a la fuga.
El hecho ocurrió en Cufré y General Pagola.
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