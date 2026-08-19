Rapiña en almacén de La Comercial: dos delincuentes se llevaron la recaudación mediante amenazas con arma de fuego

La Policía investiga la rapiña a un supermercado ocurrida en la noche de este miércoles en La Comercial.

Dos delincuentes llegaron al lugar y mediante amenazas con arma de fuego exigieron la recaudación. Luego de obtener el dinero se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió en Cufré y General Pagola.

La Policía trabaja en el lugar en el análisis de las cámaras de videovigilancia del almacén para dar con el paradero de los delincuentes. La Policía busca al delincuente que rapiñó un almacén en La Comercial. Los trabajadores dijeron a #Subrayado que no es la primera vez que los roban. pic.twitter.com/bag3mnotZ4 — Subrayado (@Subrayado) August 20, 2026

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