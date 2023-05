Rando dijo que la OMS "no plantea conclusiones definitivas" sobre sodio en el agua y presión arterial

"Las guías de calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) establecen que los aspectos relacionados a la aceptabilidad del agua de consumo, se refieren al sabor, olor y apariencia, aunque estas sustancias no produzcan un efecto directo sobre la salud", dijo Rando en la Interpelación, en referencia a una consulta realizada a la División Salud Ocupacional del MSP .

“La OMS no plantea conclusiones definitivas con respecto a la asociación entre el sodio presente en el agua de consumo humano y la presión arterial, y por eso no establece parámetros de referencia, no está demostrado”, agregó.