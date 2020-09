Raffo se encontró con Villar y reiteró invitación a debatir

Laura Raffo comentó que planteó a Álvaro Villar su deseo de que los agravios no estuvieran presentes en la campaña, y que se volviera a la idea de un debate. También le solicitó que no se centraran en el poder sino en los montevideanos.

Raffo señaló que cree haber logrado instalar una buena conversación, y que es en lo que se deben enfocar los candidatos estos últimos 15 días: en intercambiar ideas, retomar la opción de debatir e intercambiar propuestas, para que los montevideanos tomen una decisión con toda la información sobre la mesa.

Por su parte Álvaro Villar dijo que el encuentro fue como otros que ya han tenido, demostrando que puede ser firme en sus planteos y en exigir que el gobierno no se meta en la campaña.

Consultado sobre el comentario de Raffo, que le recordó que él quería debatir pero que su partido no se lo permitió, el candidato manifestó que no tiene problemas de conversación y debate, y que quiere buscar el diálogo, pero siempre desde la posición de defender los derechos de los ciudadanos. Dijo que no quiere peajes ni que le quiten la UAM a Montevideo, “esas cosas las decimos bien alto, y no queremos que el gobierno se siga metiendo en la campaña electoral”.