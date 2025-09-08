Quiso rapiñar un almacén y una santería, no robó nada pero golpeó a una comerciante con un revólver

Santería donde el delincuente cometió el intento de rapiña. Foto: Subrayado. Santería donde el delincuente cometió el intento de rapiña.

Un delincuente, aún sin identificar, quiso cometer dos rapiñas en pocos minutos en el mediodía de este lunes en Colón. Primero intentó en un almacén y luego en una santería ubicada en avenida Eugenio Garzón esquina Francisco de los Santos.

En este segundo lugar, golpeó de un culatazo con su revólver calibre 38 a una mujer que atendía en el lugar. En ninguno de los dos lugares se llevó nada.

Policías observaron en el Centro de Comando Unificado –desde donde se monitorean las cámaras del Ministerio del Interior– que el sospechoso escapó corriendo hacia la terminal de Colón ubicada a pocas cuadras y se perdió entre pasajes.

En el lugar de las rapiñas trabajaron policías de URPM IV, quienes les tomaron las denuncias a las víctimas. La comerciante herida aguardaba ser asistida por médicos en una ambulancia, en horas del mediodía.

