Quién es quién en el mapa criminal de Cerro Norte, una baja en homicidios y un camino favorable para el plan Más Barrio

El delito más violento, el homicidio, ha disminuido en Cerro Norte. Mientras en 2024 se registraron 14 casos y en 2025 fueron 9, en lo que va de 2026 hay un solo caso hasta el 21 de abril inclusive. Coincide con los arrestos de narcotraficantes importantes de la zona.

Para las autoridades, esto permitió ingresar al barrio de forma más segura este jueves y avanzar con el plan Más Barrio.

El escenario también cambió por la caída de figuras clave del narcotráfico. Luis Fernando Fernández Albín y Luis “Betito” Suárez, que estaban aliados, fueron detenidos. A eso se sumó la caída de dos cabecillas de los Colorados: Joel Mattos fue arrestado el 12 de febrero de 2026 y cumple prisión domiciliaria con tobillera, mientras que su hermano Gabriel Mattos está imputado por un triple homicidio en Casabó y es considerado por la Policía como más violento.

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Embed La caída de importantes narcotraficantes en Cerro Norte ha permitido que hoy el plan Más Barrio pueda ser desplegado, considera la Policía.



Además, los homicidios han bajado en los últimos años. Quién es quién en el mapa criminal del barrio, lo explica @Guillelorenzo20. pic.twitter.com/i43nmKhIhs — Subrayado (@Subrayado) April 24, 2026

La disputa enfrentaba a los Suárez y los Albin contra los Colorados, una banda que salió debilitada. La violencia tuvo picos claros: el 4 de julio de 2024 fue asesinado el padre de Joel Mattos en la ruta 1, lo que recrudeció la situación en el barrio; el 12 de octubre de 2024 mataron al hijo bebé de Joel; y en febrero de 2025 hubo una balacera en el Buceo contra Joel, que estaba con su pareja y su hijo de 5 años.

Según la Policía, la caída de estos grupos y cabecillas permitió apaciguar la violencia y generar condiciones para que distintos organismos del Estado ingresen hoy a Cerro Norte con mayor seguridad y desplieguen el plan Más Barrio.