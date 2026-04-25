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MONTEVIDEO

Movilización de repartidores por 18 de Julio tras el homicidio de un delivery en Carrasco Norte

La movilización se realiza este sábado al mediodía por 18 de Julio. El viernes de noche mataron a un delivery en Carrasco Norte.

Movilización de repartidores por 18 de Julio tras el homicidio de un delivery en Carrasco Norte. Foto: FocoUy

Movilización de repartidores por 18 de Julio tras el homicidio de un delivery en Carrasco Norte. Foto: FocoUy

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Una movilización de repartidores en moto se realiza se realiza este sábado al mediodía por 18 de Julio, tras el homicidio de un delivery el viernes de noche en Carrasco Norte.

Los trabajadores reclaman más seguridad y denuncian que son víctimas de constantes agresiones en el tránsito, así como rapiñas en la calle mientras trabajan.

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Días atrás fue asesinado con un cuchillo Juan, el delivery que tuvo una discusión de tránsito con un hombre que, después de apuñalarlo, huyó del lugar. Finalmente fue detenido e imputado por homicidio.

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Además, el viernes de madrugada fue asesinado un joven de 22 años que estaba en moto con su novia. Había salido de trabajar como delivery y paseaba con su pareja cuando fue abordado por delincuentes en moto que le dispararon con armas de fuego.

En la esquina de 18 de Julio y Ejido huno una discusión durante la movilización:

DELIVERY MOVILIZACION 18 de Julio

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