"¡Que viva Venezuela libre!", gritó Bordaberry en sala: "Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin"

El senador colorado Pedro Bordaberry habló este miércoles en la Comisión Permanente que debatió la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una intervención militar realizada en la madrugada del sábado 3 de enero.

Bordaberry aseguró en sala que “hay consenso de que Maduro no era y no es el presidente de Venezuela. ¿Qué es? Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou , lo dice Orsi y lo dice Lubetkin , en eso estamos de acuerdo. Lo dicen todos, revisen”.

El senador dijo que al no ser reconocido como presidente, Maduro no es Jefe de Estado, por lo que no tiene privilegios ni inmunidad.

“Es un delincuente ocupando un lugar de poder. Maduro no es presidente, es un dictador. Maduro no puede invocar privilegios o inmunidades como jefe de Estado”, apuntó.

“¿Qué es?”, se preguntó nuevamente, y respondió: “Es un particular que detentaba un poder de facto sin legitimidad. Orsi no lo reconoce como jefe de Estado”, insistió, y finalizó con un grito: “¡Que viva Venezuela libre!”.