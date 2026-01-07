RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEBATE EN COMISIÓN PERMANENTE

"¡Que viva Venezuela libre!", gritó Bordaberry en sala: "Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin"

El senador colorado Bordaberry habló este miércoles en la Comisión Permanente que debatió la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Bordaberry-comisión-permanente-Maduro

El senador colorado Pedro Bordaberry habló este miércoles en la Comisión Permanente que debatió la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una intervención militar realizada en la madrugada del sábado 3 de enero.

Bordaberry aseguró en sala que “hay consenso de que Maduro no era y no es el presidente de Venezuela. ¿Qué es? Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, lo dice Orsi y lo dice Lubetkin, en eso estamos de acuerdo. Lo dicen todos, revisen”.

El senador dijo que al no ser reconocido como presidente, Maduro no es Jefe de Estado, por lo que no tiene privilegios ni inmunidad.

Foto: archivo / AFP. Petrolera de Venezuela. 
Seguí leyendo

Estados Unidos mantiene la presión e incauta petroleros en el Atlántico Norte y en el Caribe

“Es un delincuente ocupando un lugar de poder. Maduro no es presidente, es un dictador. Maduro no puede invocar privilegios o inmunidades como jefe de Estado”, apuntó.

“¿Qué es?”, se preguntó nuevamente, y respondió: “Es un particular que detentaba un poder de facto sin legitimidad. Orsi no lo reconoce como jefe de Estado”, insistió, y finalizó con un grito: “¡Que viva Venezuela libre!”.

Temas de la nota

Lo más visto

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Te puede interesar

Foto: archivo / AFP. Petrolera de Venezuela. 
Situación de Venezuela

Estados Unidos mantiene la presión e incauta petroleros en el Atlántico Norte y en el Caribe
¡Que viva Venezuela libre!, gritó Bordaberry en sala: Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin video
DEBATE EN COMISIÓN PERMANENTE

"¡Que viva Venezuela libre!", gritó Bordaberry en sala: "Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin"
Da Silva llamó mal nacido a Maduro y le reclamó al FA que pida perdón por haber apoyado al régimen chavista
DEBATE EN COMISIÓN PERMANENTE

Da Silva llamó "mal nacido" a Maduro y le reclamó al FA que "pida perdón" por haber apoyado al régimen chavista

Dejá tu comentario