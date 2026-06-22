Publicis Impetu es reconocida como una de las 20 agencias más efectivas del mundo

Publicis Uruguay fue distinguida como la agencia más efectiva del país, de acuerdo con los resultados del Effie Awards Index, el ranking global que reconoce a las compañías que logran combinar creatividad, estrategia y resultados de negocio.

En esta edición, la agencia se ubicó en el puesto 16 a nivel mundial y en el séptimo lugar de Latinoamérica, reafirmando su trayectoria y posicionándose entre las agencias más efectivas de la industria.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque demuestra que desde Uruguay realizamos proyectos que compiten en lo más alto a nivel internacional. Estar entre las agencias más efectivas del mundo confirma que las ideas generadas por nuestro equipo trascienden fronteras. Es también una señal muy positiva para la industria nacional, que muestra que, con talento, creatividad y capacidad estratégica puede destacarse en los mercados más exigentes”, señaló María José Caponi, directora de Publicis Groupe Uruguay.

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En tanto, Caponi aseguró: “estos galardones reflejan una forma de trabajo de un equipo compuesto por más de 120 personas, donde se priorizan los resultados, la efectividad y la creatividad, combinando comunicación estratégica y un profundo conocimiento de los clientes que confían en nosotros. Hoy, desde Uruguay trabajamos en campañas que se desarrollan para mercados de la región, como Bolivia y Paraguay, con propuestas especialmente pensadas y ejecutadas para esos mercados”.

En la última edición de los Effie Awards Uruguay, Publicis obtuvo un Gran Effie por su trabajo para Tienda Inglesa y otro Gran Effie en Bolivia por su campaña para Tigo.

Con este nuevo reconocimiento, Publicis Groupe reafirma su posicionamiento como referente de la industria publicitaria local y regional, demostrando que las grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar del mundo cuando hay talento, experiencia y equipos.

El Effie Index es considerado uno de los principales indicadores globales de efectividad en marketing y comunicación. El indicador clasifica a agencias, anunciantes y marcas, a partir de los resultados obtenidos en los certámenes Effie realizados en todo el mundo. Su metodología evalúa la capacidad de las campañas para generar impacto real en los negocios, más allá de la creatividad.