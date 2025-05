Proyecto de ley para salvar la Caja de Profesionales pasó al Senado sin acuerdo sobre el financiamiento

Los artículos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados pasan ahora al Senado, donde en principio se tratará en una Comisión Especial. Aquellos artículos que no fueron aprobados en el plenario de la cámara baja, no pasan a la cámara alta, pero pueden ser tomados por los legisladores ya que se encuentran en el expediente con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Aprobado el proyecto en la Comisión Especial del Senado, pasa al Plenario. El proceso legislativo indica que el texto aprobado en la Cámara de Senadores debe volver a la Cámara de Diputados, con las modificaciones que se hagan a lo aprobado en primera instancia.

Una vez de regreso en la cámara baja, los Diputados deberán votar por sí o por no. En caso de que la votación sea positiva, la ley queda aprobada. Si la votación tiene resultado negativo, se habilita el pase a la Asamblea General, donde la aprobación necesita una mayoría especial de dos tercios.

En caso de que la Caja de Profesionales no pueda asumir sus obligaciones durante este proceso, el pago de las jubilaciones está garantizado por la Constitución, que establece que el Estado será el responsable de garantizar que se cumpla con esas obligaciones.

Legisladores

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, dijo que están todos de acuerdo en que se requiere una solución urgente y además es necesario pensar en un esquema de financiación que sea socialmente justo "que implique el reparto de las cargas entre los distintos actores involucrados, los trabajadores profesionales independientes que están en actividad, los jubilados pasivos jubilados y pensionistas, el Estado que también tiene cuota aparte de responsabilidad y pone de Rentas Generales una suma importante de dinero y también un ajuste en el cálculo del valor de los timbres profesionales".

Garlo manifestó que está convencido de que el sistema político va a actuar con responsabilidad republicana y va a construir los acuerdos necesarios para la aprobación del proyecto.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, indicó que votan en general el proyecto de ley, pero eso no implica estar de acuerdo con el contenido del mismo. "No compartimos la visión del Poder Ejecutivo, creemos que las medidas que está tomando van a ser contraproducentes, básicamente lo que tiene que ver con la suba de aportes a los activos que, lo único que va a provocar, es la fuga de los profesionales".

Rodríguez comentó que lo que el gobierno piensa recaudar, no lo va a lograr. "Vamos a acompañar en general el proyecto de ley, no vamos a acompañar el financiamiento que quiere el Frente Amplio, vamos a votar nuestros artículos y veremos, si no logramos las mayorías, seguramente en el Senado de la República van a seguir discutiendo".

CONRADO CAJA PROFESIONAL

Por otra parte, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian expresó que votaron el proyecto en general, pero esto no quiere decir que estén de acuerdo. "Seguimos en una posición contraria al gobierno que insiste con imponer a los jubilados un nuevo impuesto y también de subir los aportes a los trabajadores".

JISDONIAN CAJA PROFESIONAL

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone dijo que Cabildo Abierto vota en forma negativa al proyecto porque pretendían además, que el proyecto quedara en la comisión y no pasara al Plenario. "Nosotros sabíamos que si pasaba al Plenario, ahora va a ir al Senado y en definitiva se van a dar los ajustes que el gobierno pretende porque entendemos que en el Senado se van a llegar a acuerdos".