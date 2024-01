Prófugo del triple homicidio envió nuevo mensaje a la fiscal y afirmó que se fue de Uruguay

Este jueves Cancelo escribió: "Señora Tania Vidal, yo sí estuve en Suárez pero no para abastecerme, estuve trabajando para gente que no sé quién es y no sabe quién soy. Y a Gloria la emplazaron al pedo. Si será injusta. La madre de ella no me puede ni ver y la casa es de ella. ¿A usted le parece que Gloria me pudo meter a la casa siendo que soy lo peor para la madre? Qué poco creativa salió, qué fiscal tan trucha. Siga metiendo gente por gusto con el juez".

Y agregó: "Ni usted ni nadie me va a convertir en lo que no soy. Y ya que hace que me escrachen como un asesino, para la próxima le mando una foto sexi y divúlguela así me consigo una novia, que estoy solito. Ni ser tan basura y que haga estas injusticias como lo hace usted, nunca conocí, la verdad, no sé qué hace usted en ese cargo porque no sirve para nada, solo para inculpar gente y festejen uruguayos, festejen. Estás como loca porque no me encuentran. Levantá piedra por piedra, hija de puta, que yo no estoy más en Uruguay".

publicacion-claudio-gallo.jpg

Cancelo –de 35 años– ya había escrito en Facebook, desde días después de que las autoridades lancen una requisitoria. Criticó entonces también al juez.

Subrayado informó este jueves que dos personas fueron emplazadas por la investigación. Son un hombre de 34 años, de Malvín Norte, que cuenta con varios antecedentes. La otra persona es una mujer que vive en La Floresta.

Una de ellas le dio alojamiento a Cancelo tras el triple crimen, según la investigación.

Ambos fueron detenidos en las últimas horas tras allanamientos. No se los imputó, pero les aplicó medidas limitativas, por las que tienen que fijar domicilio y no pueden salir del país por 90 días, y quedaron a disposición de la Justicia.

"De alguna manera u otra han ayudado a esta persona que está prófuga a esconderse, a escabullirse", dijo Fabricio da Rosa, de la ayudantía de la Jefatura de Canelones.