HOMICIDIO AGRAVADO

Prisión preventiva para joven de 25 años que mató a un hombre en vivienda de Casavalle

El joven fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El crimen ocurrió el domingo 31 de agosto en San Martín y Senda 21.

Fue imputado en las últimas horas el joven, de 25 años, que mató a un hombre de 32, el domingo 31 de agosto en Casavalle.

La Justicia le tipificó un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; deberá cumplir prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

En horas del mediodía de ese domingo, la Policía fue alertada sobre varios disparos detectados por el sistema Shotspotter en la avenida San Martín y Senda 21.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer que llorando les dijo que su pareja estaba herido dentro de la casa.

Los policías ingresaron y encontraron a la víctima ya sin vida, tenía una herida de arma de fuego en el pecho y estaba tirado en la sala. Además, hallaron cuatro vainas calibre 9 milímetros.

Se trataba de un hombre de 32 años, poseedor de tres antecedentes penales.

Según testigos, una persona ingresó a la casa de la víctima y tras una discusión le disparó; era conocida del fallecido.

Luego de un trabajo de análisis de cámaras de personal de Homicidios, la Policía logró identificar al autor del crimen. Además, llevaron adelante varios trabajos de Inteligencia para poder capturarlo. Al saberse buscado y verse acorralado el sospechosos se entregó.

