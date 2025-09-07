Oficialismo argentino sufre amplia derrota frente al peronismo en elección bonaerense

El partido del presidente argentino, Javier Milei , sufrió este domingo una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, al quedar 13 puntos detrás de la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales, según resultados oficiales parciales.

En estas elecciones provinciales que se consideran un termómetro hacia los comicios legislativos de medio término del 26 de octubre, Fuerza Patria (peronismo, centroizquierda) se posiciona como ganador con más del 46% de los votos, contra un 33,8 del oficialista La Libertad Avanza (LLA), con 86% de los votos escrutados, según el organismo electoral provincial.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, aporta más del 30% del PIB argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional. La elección renueva 23 puestos en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura provincial.

Seguí leyendo Javier Milei se mide en las elecciones provinciales en Argentina, en medio de turbulencias

Pero más allá de los escaños en disputa, los comicios eran seguidos de cerca por su simbolismo en medio de las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el gobierno y en la antesala de las legislativas nacionales de medio término de octubre.

La diferencia entre el peronismo opositor y LLA fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas, con una participación que alcanzó el 62,6% del electorado.

"Es una elección más, un paso intermedio que teníamos que dar y ahora tenemos más legisladores", dijo la diputada de LLA Lilia Lemoine a AFP.

El gobierno llegó a la elección golpeado por el escándalo de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei, y cuatro días después de que el Congreso revirtiera por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad.

En el frente económico, el gobierno empezó a intervenir la semana pasada en el mercado cambiario vendiendo dólares del tesoro para contener la depreciación del peso, que se venía acelerando en las últimas semanas a pesar de las altas tasas de interés.

FUENTE: AFP