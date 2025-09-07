RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE REÚNEN ESTE LUNES

Legisladores colorados definen posición sobre Presupuesto

Senadores y diputados se reunirán este lunes de tarde para abordar la presentación del Poder Ejecutivo.

tabare-viera-y-robert-silva

El Partido Colorado definirá posición política sobre el proyecto de Presupuesto en una reunión de toda su bancada de senadores y diputados este lunes de tarde.

Los legisladores han conversado esta semana sobre las propuestas del gobierno y este fin de semana intercambiaron opiniones sobre la presentación que el viernes hizo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Algunos de sus dirigentes han criticado las propuestas de aumentos de impuestos que se incluyen en el texto remitido por el Poder Ejecutivo.

ministro oddone sobre impuestos: no es lo que hubiera querido
La primera reacción había sido el lunes 1° luego de conocerse el proyecto, que había ingresado el domingo 31 de agosto a la Asamblea General. Tras la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, las críticas apuntaron a las declaraciones públicas del viceministro de Economía, que en un comité de base del Frente Amplio dijo que no se podía cumplir con lo dispuesto en las Bases Programáticas aprobadas por el Congreso Nacional de la izquierda, y que de hacerlo eso implicaría aumentar el déficit fiscal en cinco puntos del PIB.

Aunque de mañana se reúne como todos los lunes el CEN colorado, dirigentes de las corrientes internas coloradas acordaron que la posición se adoptará en una reunión de toda la bancada del partido.

