Prestigioso premio literario de Francia retira novela candidata por sospechas de haber sido escrita con IA

La Academia Goncourt, que otorga el premio literario más famoso de Francia, anunció este viernes que retiraba la novela del autor canadiense Thélyson Orélien de su lista de aspirantes debido a las acusaciones de plagio y de haber sido escrita con inteligencia artificial (IA).

Esta decisión "está dictada por la voluntad de preservar la integridad del premio Goncourt y la de la Academia, cuyo papel central consiste en promover y coronar la literatura escrita por mujeres y hombres", afirman los organizadores en un comunicado a la AFP.

Orélien, también de nacionalidad haitiana, está en el ojo de la tormenta desde principios de semana, cuando una cuenta anónima en X lo acusó de haber escrito "casi integralmente" con IA su libro "C'était ça ou mourir", un fenómeno de la temporada literaria en Francia.

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Para justificar su medida, la Academia Goncourt dijo que se basó en el "resultado convergente de varios análisis de investigadores y periodistas dignos de confianza que ponen de manifiesto que 'C'était ça ou mourir' es, con toda probabilidad, en gran medida producto de una inteligencia artificial".

A las acusaciones de haber utilizado la IA, se sumaron dos días después de denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá.

En Canadá, país al que llegó Orélien en 2010, la editorial Boréal anunció que suspendía "las actividades promocionales".

El autor, de 38 años, se encuentra actualmente en Francia donde tenía que promocionar su libro, hasta ahora un verdadero fenómeno literario que se perfilaba como favorito en la temporada de premios.

El escritor dijo a la AFP que estaba "dispuesto a expresarse cuando todo esté tranquilo". "Porque ahora, de todos modos, existe esa voluntad no sólo de atacar el libro, sino sobre todo mi voz [...], de hacerme callar".

Detrás de la cuenta anónima que lanzó a principios de semana las acusaciones está el ensayista francés Samuel Fitoussi, según admitió él mismo este viernes en X, precisando que era un "proyecto colectivo".

"Temo que, después de varios milenios de una civilización basada en la escritura, la IA provoca la desaparición de la lectura y la escritura", dijo para justificar su iniciativa este colaborador del diario conservador Figaro.

Esta polémica ha sacudido el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector del libro.

FUENTE: AFP