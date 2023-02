Préstamos "gota a gota": sin garantías y con pagos accesibles, ciudadanos colombianos amenazan a prestatarios

Los préstamos "gota a gota" son ilegales dado que no son emitidos por una entidad financiera. Lo que los hacen atractivos es que no piden garantías como lo hacen los bancos en plaza. Varios hechos se han suscitado en el departamento de Salto en estos días.

Según el corresponsal, Hugo Lemos, es una constante cada vez mayor. Se trata de ciudadanos colombianos que ofrecen poco monto pero que son cobrados día a día. Si las personas que acceden a los préstamos no llegan a pagar en tiempo y forma, la situación se torna violenta.

Lemos intentó conversar con los colombianos pero no accedieron, dijeron que es mejor no averiguar tanto y que son simples empleados y que no pueden brindar mayor información. Sin embargo, las tarjetas ofreciendo este tipo de préstamos son entregados en las calles, en los semáforos y en los comercios más pequeños de cada barrio.