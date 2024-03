Presidente de Peñarol denuncia que la Policía "actuó con brutalidad" y pidió reunión con el ministro Martinelli

“Nuestros hinchas fueron retenidos por más de 40 minutos dentro del estadio”, señala Ruglio, y agrega: “una vez liberada la salida se produjeron situaciones completamente indeseables en las que el accionar policial no solo no evitó desmanes si no que actuó con brutalidad utilizando balas de goma y gases a discreción sobre las familias que concurrieron a ver el espectáculo”.

“Peñarol agotará todos los medios necesarios para saber quién dio las órdenes y a causa de qué se decidió reprimir al público que se retiraba pacíficamente de nuestro estadio. Las sucesivas reuniones previas tenían por objetivo evitar que esto ocurriera”, dice el presidente aurinegro.