Presidente de Nacional confirmó que Jorge Bava es el nuevo DT tricolor; comienza a trabajar y el martes dirige ante Cerro Largo

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, confirmó este domingo en Punto Penal que Jorge Bava es el nuevo director técnico del club.

"Fuimos con Eguren a Los Céspedes a charlar con él y, a partir de ahí, después que hablamos, fue que Eguren se juntó con el representante de Jorge Bava y encaminó toda la parte económica principalmente", explicó Vairo sobre la salida de Jadson Viera.

Y agregó: "La charla con Jadson fue muy buena, por supuesto que de la desilusión de él porque tenía fe como para revertir esto".

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Vairo destacó la profesionalidad de Jadson Viera y dijo que es duro porque ha trabajado espectacularmente.

"Lamentablemente todos sabemos cómo es el fútbol hoy, que los resultados mandan, pero bueno, vino en un momento dificilísimo, sacó campeón a Nacional en un partido histórico en nuestra cancha, pero lamentablemente no arrancamos bien, no se han dado los resultados. Después de charlas con todos los directivos tomamos esta decisión que no es la que nos deja más contentos", comentó.

El presidente indicó que ahora es momento de mirar para adelante y darle la bienvenida a Bava, exarquero tricolor, con quien tuvo una charla telefónica.

"Llegó anoche, pero ya quedó todo prácticamente acordado en el tema económico. Ahora Seba Eguren se iba a reunir con él para diagramar toda la parte deportiva; hoy de tarde ya hay un entrenamiento a las cinco", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2035735185606480054&partner=&hide_thread=false El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, confirmó en @Punto_Penal que Jorge Bava es el nuevo técnico del tricolor. "El contrato, tengo entendido, es hasta diciembre". pic.twitter.com/C7zwXyCrYs — Subrayado (@Subrayado) March 22, 2026

Jorge Bava tiene su primer entrenamiento en Los Céspedes este domingo a la hora 17.00.

Nacional hace gestiones para que pueda viajar en las próximas horas parte del cuerpo técnico que está en Paraguay. El mismo está integrado por Ignacio Turren, Bruno Piano y Mauricio Ferraro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/2035794033990111475&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido a casa, Jorge!



El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío. pic.twitter.com/RIFdP98AbD — Nacional (@Nacional) March 22, 2026

Con el posteo "Bienvenido a casa Jorge", este domingo en redes sociales sobre la hora 16.00, el club hizo oficial la llegada de Bava.

"El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío", agregó junto a una foto del exarquero tricolor.