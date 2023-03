Presidente Luis Lacalle Pou repasó sus tres años de gobierno y los anuncios ante la Asamblea General

Antes del análisis de la actuación del gobierno, el diálogo fue por el lado de las renuncias y pérdidas que una persona con un cargo como él debe de hacer. Lacalle Pou dijo que "no sé si hablaría del poder, yo hablaría de la actividad política. La actividad política exige un estado de la mente, un estado del corazón, de entrega. Entonces la renuncia no es ahora que me tocó ser presidente, la renuncia empezó hace mucho tiempo. Es una renuncia a conciencia, a voluntad para dejar intereses personales y ocuparse del bien común".

IRPF-IASS-Salarios

Por otra parte, en referencia a la rendición de cuentas presentada ante la Asamblea General, el presidente se refirió al descuento de dos puntos que tenían las compras con tarjetas de débito que el gobierno eliminó. El descuento beneficiaba al 4% de las familias de menores ingresos, afirmó. Y agregó: "Estoy convencido que es justo", defendió el mandatario a las críticas recibidas por la rebaja impositiva de IRPF e IASS, anunciada ante la Asamblea General. También reseñó medidas como el sueldo mínimo por encima de la inflación, mejores servicios de salud y educación. "Bajamos los impuestos a aquellos que los pagan", indicó.

Consultado sobre los salarios, que estuvieron más de un 30% por debajo del año 2019 y el aumento de los precios en este año 2022 cerca de un 8%, señaló que la ciudadanía debe esperar que el gobierno cumpla con el compromiso de recuperación salarial. "De hecho, el año pasado se hizo con el sector público, se firmó un compromiso de recuperación que creo que termina en los primeros meses del 2025. ya han recuperado salario un 40% aproximadamente de los privados", señaló. Y agregó: "Va a haber una recuperación este año que es fundamental cumplir con el compromiso de recuperar poder adquisitivo. Estamos conteniendo la inflación".

Reforma Seguridad Social

En cuanto a la reforma de la seguridad social, aseguró que "era necesaria, porque (la situación) es insostenible" y con un período de transición de 20 años. "Nuestra reforma lo que pretende, es primero, que sea integral, que abarque a todos los subsistemas", señaló. Y agregó: "Dos, sostenible en el tiempo, tres, un período de transición de 20 años". Apuntó que la reforma asegura una jubilación al 100% de los mayores de 70 años y que los jubilados podrán continuar trabajando.

Interna de la coalición

En su análisis sobre la interna de la coalición de gobierno, Lacalle Pou dijo que "sería ilógico que cinco partidos políticos no tengan matices. Vamos a seguir negociando", dijo sobre los cuestionamientos y las negociaciones con Cabildo Abierto. "Hay muy poco margen para seguir negociando, pero igual vamos a seguir haciéndolo", agregó.

Consultado sobre si tiene confianza de que va a convencer al senador Guido Manini Ríos, dijo que escuchó sus declaraciones de que va a cumplir con el compromiso por el país y que "vamos a tener una reforma de la seguridad social, a mí no me cabe la menor duda".

El presidente habló de "prudencia, paciencia y equilibrio", conceptos que aprendió "a la fuerza y a los golpes", pero que ahora lo acompañan, al ser consultado sobre si va a ir a buscar al diputado colorado Gustavo Zubía quien manifestó su desacuerdo por la no desaparición del impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social.

Impacto de la Sequía

Lacalle Pou visitó este lunes de mañana el departamento de Rivera y participó de la inauguración de la cosecha de arroz 2023. Allí destacó que “si hay un grupo de personas que tiene cercanía con la ruralidad, es este gobierno”. Durante la entrevista en Subrayado, recordó esta instancia y contó que conversó con uno de los productores rurales quien le dijo "yo, 0", haciendo referencia a las pérdidas como consecuencia de la sequía.

"Desde el punto de vista del laburante, del productor, del trabajador, ahí ya tenemos menos horas de jornales, menos gente trabajando. Todo lo que la economía del agro mueve, que es muchísimo en nuestro país. Después, obviamente, el tema fiscal", explicó.

Para el presidente, hay efectos del déficit hídrico que todavía no están a la vista.

Desarrollo social

Consultado sobre las medidas concretas para atacar el tema de la pobreza, Lacalle Pou, dijo que el gobierno hizo "un esfuerzo grande" en la rendición de cuentas del año pasado, y que el aumento del gasto anual fue de 50 millones de dólares. "Parte se destina a asistencia económica directa a esas familias", explicó, a través de las asignaciones familiares y de los Caif.

También se refirió a la rebaja del 50% en las recargas de supergás para beneficiarios del Mides y señaló que unos 140 mil uruguayos hacen uso de este beneficio. Por otra parte, indicó que hay unos 135 mil uruguayos que pagan entre un 80% y 90% de la tarifa de UTE. Destacó la inversión "histórica" de 480 millones de dólares en el plan de asentamientos. "Estamos duplicando por año lo que se venía invirtiendo en gente que no vive en condiciones mínimas para desarrollarse", destacó.

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el de la gente en situación de calle. "Es un tema sensible, delicado, un tema recurrente que tengo con el ministro Martín Lema (Desarrollo Social)", dijo Lacalle Pou. La incidencia de la salud mental y los liberados de las cárceles en esta realidad. "Es un tema que le estamos poniendo el foco, que no le hemos encontrado la solución, que aumentó durante la pandemia", dijo. El presidente indicó que no se le puede obligar a la gente.

Transformación Educativa

Por otra parte, para el presidente "la transformación de la educación está dirigida a los que menos tienen".

Seguridad Social

El tema de los homicidios fue puesto sobre la mesa durante la entrevista con Subrayado al igual que el de la inseguridad. El presidente reconoció que "estamos con un problema de homicidios". Habló de un récord histórico de incautación de drogas y de los allanamientos a las bocas de venta de estupefacientes.

Con respecto a las cifras de homicidios, dijo que "estamos casi un 3% abajo del último gobierno del Frente Amplio". Y agregó: "La prevención de los homicidios es de las más complicadas, la prevención de otros delitos es capaz que más simple".

Lacalle Pou afirmó que "extirpar el narcotráfico de algunos barrios no es fácil". Recordó los hechos de violencia ocurridos años anteriores en las ciudades de San Carlos y en Minas.

Caso Astesiano

Ante la pregunta de qué lo llevó a confiar en Alejandro Astesiano, el presidente se remontó al año 2020 y aseguró que los antecedentes no existían en esa fecha y fueron agregados el 7 u 8 de setiembre del año 2021. "Curiosamente, el día antes los habíamos pedido nosotros", indicó. Y añadió: "Un día después que los pedimos, mágicamente aparecieron en el sistema. Sí tenía anotaciones".

El presidente destacó que el excustodio no estaba nunca con él salvo, cuando viajaba o en determinadas actividades a las que no podía asistir solo.

Consultado sobre los audios que son de público conocimiento afirmó que "hay un esquema de ir largando audios". "Yo tengo la conciencia tranquila", agregó. "Hay un uso político del tema, muchos de mala fe", subrayó.

En cuanto al proceso y a la actuación de la Fiscalía, dijo que "siempre nos hemos mantenido con un respeto irrestricto a la separación de poderes y a la actividad de la Fiscalía". El presidente reflexionó y señaló que "lamentablemente" en estos momentos se va hasta dónde es capaz una persona o un dirigente político "con tal de lograr la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político porque se dijo que era un narco Estado, nadie en su sano juicio puede decir eso".

Según Lacalle Pou, "se abusó de una situación infeliz donde yo cometí un error, de una manera increíble como yo nunca había visto o pocas veces visto desde que estoy en la actividad política".

Consultado sobre las gestiones que, según Astesiano hacía en su nombre, como las averiguaciones sobre los viajes de Lorena Ponce De León, Lacalle Pou dijo que "la gran mayoría de eso no es cierto. Particularmente, la madre de mis hijos, Loli, la custodia tenía la obligación, de hecho Loli tiene custodia hasta el día de hoy, de saber dónde está cada uno de la familia".

Sobre el audio dado a conocer en las últimas horas que la fiscal Gabriela Fossati envió a un periodista, aseguró que fue enviado el año pasado, en el mes de octubre o noviembre. "Si hay alguien que colaboró en la investigación, fue Presidencia de la República, ese audio es anterior a la declaración de la fiscal", sostuvo.

El presidente señaló que del mal accionar nadie está ajeno, y la salud está en la reacción del Estado en su conjunto, "es más, si no se hubiera actuado por la Fiscalía, por la Policía, por la Justicia como se actuó, podríamos estar hablando de una erosión de la institucionalidad". "Hay una falta de adaptación a que hay un gobierno que cambió, que hay otros que están en la oposición y que no sé qué va a pasar porque la alternancia en el poder en Uruguay va a suceder siempre", añadió.

En referencia a la oposición, Lacalle Pou, aseguró que "hay como un ensañamiento en ganar a cualquier costo y, la democracia y el país lo tenemos que cuidar todos". Consultado si siente que no se está haciendo, afirmó que "por algunos, claramente no". Y agregó: "Por suerte ya sé quién es quién y eso en la vida también es importante".

El futuro

Para finalizar la entrevista, Blanca Rodríguez le preguntó dónde se ve en el próximo período, y si se ve en el Senado. "La verdad, lo primero que me veo es en La Paloma a pocos metros del mar y bastante tiempo dentro del mar, eso es lo primero que me veo", afirmó. Y añadió: "Me va a durar una semana y media".

También expresó que se ve en la militancia política. "Si continúa el gobierno de la coalición, es molestar lo menos posible al presidente que salga electo", contó.