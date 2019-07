Presidente de Goes acusa a la Liga Uruguaya de Básquet de "corrupción absoluta"

El dirigente aseguró a El País que todo fue digitado para favorecer a Sayago.

En esas decisiones se perjudicó al descendido Welcome e impidió que Goes ingresara en play-offs

Cibreiro dijo que estos hechos supuestamente ajenos a lo deportivo tuvieron repercusiones económicas y a todo nivel en el club.

Al no entrar entre los ocho primeros del torneo, Goes perdió de recaudar por derechos de TV. También dejó de recaudar al no poder jugar los play-offs.

Oscar Grecco, el neutral al que apunta el dirigente de Goes, dijo que las acusaciones "son temerarias".

El Ministerio de Educación y Cultura deslizó que la Liga actuó de manera antiestatutaria.

Con fecha 27 de junio, emitió un documento en el que concluye que la LUB no ha respetado el procedimiento establecido en el Estatuto para la reforma del reglamento general.

Para modificar reglamentos, la Federación debe convocar previamente al Consejo Superior que determina la validez del cambio. Esa citación nunca fue realizada

En ese texto, el MEC asegura que el error fue admitido por la Federación.

En febrero se modificó el reglamento general : los jugadores solo quedan habilitados a jugar luego de la presentación de la ficha médica.

Así fue que Goes perdió un punto en el primer partido del torneo por esta nueva indicación de las normas.

Su capitán jugó con la ficha médica expedida ocho días antes, aunque la misma no había sido presentada antes las autoridades.

En esa asamblea el neutral Grecco actuó "en forma totalmente autoritaria". dijo Cibreiro.

Goes perdió un punto y éste decidió no devolvérselo.

También resolvió el descenso de Welcome. En ese momento si se le otorgaba el punto tenía un partido desempate con Sayago", dijo Cibreiro.

El titular de Goes recordó que Grecco fue dirigente y es hincha de Sayago.