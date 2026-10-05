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FERIA DEL LIBRO

Presentan "Fuera de discurso", antología de textos escritos por políticos; incluye relatos de Orsi y expresidentes

"Es una imagen maravillosa del Uruguay cómo a través de un libro somos capaces de juntarnos", dijo el presidente Orsi, antes de la presentación.

Sanguinetti y Orsi en presentación del libro Fuera de Discurso. Foto: Foco UY

Sanguinetti y Orsi en presentación del libro Fuera de Discurso. Foto: Foco UY

El presidente Yamandú Orsi está en la presentación del libro "Fuera de discurso", en el que Juan Carlos Raffo recopila relatos escritos por políticos uruguayos. El mandatario escribió sobre el fútbol del interior, de campaña.

"Es una imagen maravillosa del Uruguay cómo a través de un libro somos capaces de juntarnos. Por muchas cosas nos juntamos, pero esta es otra forma, inédita para mí", sostuvo Orsi.

El expresidente Julio María Sanguinetti también participó y contó una historia familiar en homenaje a su madre, y cómo a la misma vez que lo amamantó a él, también lo hizo a su "hermano de leche", hijo de una empleada.

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Respecto al diálogo que mantienen por estas horas, Orsi señaló que el tema sobre la mesa es la política internacional, tras las elecciones en Brasil, con ventaja para Flávio Bolsonaro sobre Lula Da Silva. "Como siempre, entre los que estamos en Presidencia, tratamos de mantener la línea que el Uruguay siempre ha seguido, y nos sale porque conversamos, y a veces tenemos diferencias, por supuesto, pero son muchas más las coincidencias", remarcó el presidente.

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