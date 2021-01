Policlínicas de Montevideo harán test de Covid con diagnóstico en 15 minutos

Este tipo de testeo se aplica en las personas que tienen síntomas y tiene como ventaja que el diagnóstico se recibe en apenas 15 minutos.

Además de la entrega de test, el Ministerio de Salud capacitó al personal de la Intendencia para que puedan realizar los test antigénicos para diagnosticar Covid-19.

COSSE VACUNACIÓN

El titular de Salud, Daniel Salinas, explicó que la capital del país ha sido uno de los focos que ha "ocupado y preocupado" al gobierno e insistió en que no alcanza con las vacunas, "mientras estemos en el proceso de inmunización, que va a llevar meses, tenemos que seguir usando la mascarilla facial y las medidas de higiene", insistió.

Con los test antigénicos, las autoridades pretende evitar los sub registros de contagios. "Si vemos en esto algún incremento de casos, no nos debería llevar a sorpresas. Estaríamos desnudando algún sub registro", añadió el ministro.

VACUNAS SALINAS

Por su parte la intendenta Carolina Cosse explicó que "las policlínicas trabajarán en horario extendido para realizar los hisopados". Con este cometido, "más de 90 trabajadores van a estar capacitándose y mañana o pasado empezaremos a hisopar"

"Seguramente eso nos va a generar información que después analizaremos para dirigir los esfuerzos hacia donde veamos que justamente hay un problema mayor o un foco. Esa es la gracia de la presencia territorial", añadió.