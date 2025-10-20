RECIBÍ EL NEWSLETTER
en el cerro

Policías que custodiaban a una víctima detuvieron a dos adolescentes que dispararon y los amenazaron a pocos metros

Los policías dijeron que el adolescente que iba armado los amenazó; uno de ellos desenfundó su arma de reglamento y también disparó, para luego detener a ambos en el Cerro.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Dos policías hacían custodia de una víctima en el Cerro de Montevideo cuando, pasadas las diez de la noche de este domingo, escucharon disparos que provenían a pocos metros de ellos. Enseguida observaron a los autores.

Los policías señalaron que uno de ellos estaba armado y los amenazó. Uno de ellos desenfundó su arma de reglamento y también disparó, haciendo que ambos se tiren al suelo. Fueron detenidos y llevados a una dependencia policial, mientras que el arma les fue incautada.

Resultaron ser dos adolescentes de 15 y 17 años, ambos sin anotaciones, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El fiscal de Adolescentes Ricardo Chiecchi dispuso que el mayor de ellos declare este lunes ante él (pasó la noche en una dependencia de Inisa), mientras que el otro menor fue entregado a un mayor responsable.

Horacio Villareal, dueño de la pizzería donde trabajaba Ismael.
Seguí leyendo

Asesinato del delivery: "Te quitan las ganas; estamos acostumbrados a robos pero no a hechos de esta gravedad", dice dueño de la pizzería

Los policías y la víctima, que tiene custodia por disposición judicial, se encuentran bien. No fueron heridos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto
MONTEVIDEO

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol
santa catalina

Realizan ADN a cuerpo encontrado en un incendio y sospechan que es el taxista desaparecido
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES

Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle

Te puede interesar

Horacio Villareal, dueño de la pizzería donde trabajaba Ismael. video
testimonio

Asesinato del delivery: "Te quitan las ganas; estamos acostumbrados a robos pero no a hechos de esta gravedad", dice dueño de la pizzería
Fotos cedidas a Subrayado. Taxista desaparecido; su vehículo hallado en Santa Catalina.
MATÍAS RIERO

Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
Yamandú Orsi participa del almuerzo por el Día de la Construcción 2025
EN EL CLUB DE GOLF

Yamandú Orsi participa del almuerzo por el Día de la Construcción 2025

Dejá tu comentario