Dos policías hacían custodia de una víctima en el Cerro de Montevideo cuando, pasadas las diez de la noche de este domingo, escucharon disparos que provenían a pocos metros de ellos. Enseguida observaron a los autores.
Policías que custodiaban a una víctima detuvieron a dos adolescentes que dispararon y los amenazaron a pocos metros
Los policías dijeron que el adolescente que iba armado los amenazó; uno de ellos desenfundó su arma de reglamento y también disparó, para luego detener a ambos en el Cerro.
Resultaron ser dos adolescentes de 15 y 17 años, ambos sin anotaciones, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El fiscal de Adolescentes Ricardo Chiecchi dispuso que el mayor de ellos declare este lunes ante él (pasó la noche en una dependencia de Inisa), mientras que el otro menor fue entregado a un mayor responsable.
Los policías y la víctima, que tiene custodia por disposición judicial, se encuentran bien. No fueron heridos.
