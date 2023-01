Policías fueron alertados por un herido de bala, concurren al lugar y "son recibidos a pedradas"

Efectivos policiales asistieron a un llamado por una persona herida en la zona del Parque Artigas en Las Piedras . Al llegar había una aglomeración de personas con conductas violentas, a la que disuadieron con disparos de municiones no letales.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, explicó que concurrieron dos dotaciones, que “son recibidos a pedradas y botellazos”.

Ante esto, solicitaron apoyo y concurrieron otras unidades. “Las personas en el lugar continúan con la actitud. Uno de los patrulleros recibe un botellazo que le rompe la luneta. No hay personas lesionadas, no hay policías lesionados. El único saldo es el patrullero roto por el botellazo. Se tuvo que dispersar a las personas, a los revoltosos que estaban en el lugar, utilizando munición de estruendo, no letal”, indicó.

También aseguró que “no existía persona herida de arma de fuego”.

En el operativo previo, se habían levantado 79 multas e incautado 17 vehículos.