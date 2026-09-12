La Policía despliega un operativo especial de seguridad de 24 horas de patrullaje en móviles y a pie en la Rural del Prado y en las zonas aledañas con el objetivo de prevenir incidentes durante la exposición, que irá hasta el 20 de setiembre.
Policía refuerza la seguridad en el Prado por la nueva edición de la Expo
La Policía y la Intendencia definieron además zonas de estacionamiento vigilado en los alrededores de la Rural del Prado para evitar los robos en los vehículos.
El Centro de Comando Unificado monitorea y coordina los móviles desplegados, la Guardia Republicana tendrá efectivos a caballo y la Jefatura de Policía de Montevideo hará los patrullajes.
La Policía y la Intendencia definieron además zonas de estacionamiento vigilado en los alrededores de la Rural del Prado para evitar los robos en los vehículos.
A su vez, se instaló una comisaría móvil fuera del predio de la Rural, en la esquina de Lucas Obes, donde los visitantes pueden realizar denuncias, trámites administrativos y plantear cualquier situación vinculada con su seguridad o con hechos que puedan ocurrir durante su permanencia en la zona.
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