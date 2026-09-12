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    Policía refuerza la seguridad en el Prado por la nueva edición de la Expo

    La Policía y la Intendencia definieron además zonas de estacionamiento vigilado en los alrededores de la Rural del Prado para evitar los robos en los vehículos.

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    La Policía despliega un operativo especial de seguridad de 24 horas de patrullaje en móviles y a pie en la Rural del Prado y en las zonas aledañas con el objetivo de prevenir incidentes durante la exposición, que irá hasta el 20 de setiembre.

    El Centro de Comando Unificado monitorea y coordina los móviles desplegados, la Guardia Republicana tendrá efectivos a caballo y la Jefatura de Policía de Montevideo hará los patrullajes.

    La Policía y la Intendencia definieron además zonas de estacionamiento vigilado en los alrededores de la Rural del Prado para evitar los robos en los vehículos.

    A su vez, se instaló una comisaría móvil fuera del predio de la Rural, en la esquina de Lucas Obes, donde los visitantes pueden realizar denuncias, trámites administrativos y plantear cualquier situación vinculada con su seguridad o con hechos que puedan ocurrir durante su permanencia en la zona.

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