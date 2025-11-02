RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Policía Caminera con apoyo de Guardia Republicana refuerzan controles de tránsito por picadas

"Parte de nuestro objetivo es trabajar justamente con la problemática que se está dando con el tema de motos", indicó el subdirector de Policía Caminera.

El subdirector de la Policía Caminera, Hélio Fabián Nieves Rocha, explicó a Subrayado que hay "un control vehicular, fiscalización de vehículos y choferes, a los efectos de determinar irregularidades".

En ese sentido, el control es sobre la documentación de los conductores y los vehículos, como de chapas falsificadas, número de chasis adulterado, para detectar vehículos requeridos.

"Parte de nuestro objetivo es trabajar justamente con la problemática que se está dando con el tema de motos, y estamos perfilando más a ese tipo de controles. Nuestros controles se hacen habitualmente tres o cuatro veces por semana", indicó Nieves.

