Policía Caminera con apoyo de Guardia Republicana refuerzan controles de tránsito por picadas

Refuerzan controles en el tránsito de Montevideo, en respuesta a denuncias por picadas. En el Intercambiador Belloni trabajan en conjunto Policía Caminera y Guardia Republicana.

El subdirector de la Policía Caminera, Hélio Fabián Nieves Rocha, explicó a Subrayado que hay "un control vehicular, fiscalización de vehículos y choferes, a los efectos de determinar irregularidades".

En ese sentido, el control es sobre la documentación de los conductores y los vehículos, como de chapas falsificadas, número de chasis adulterado, para detectar vehículos requeridos.

"Parte de nuestro objetivo es trabajar justamente con la problemática que se está dando con el tema de motos, y estamos perfilando más a ese tipo de controles. Nuestros controles se hacen habitualmente tres o cuatro veces por semana", indicó Nieves.

