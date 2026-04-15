Un policía de 24 años fue víctima de un intento de rapiña a las siete de la tarde de este martes en el barrio Jardines del Hipódromo. Fue amenazado con un arma de fuego pero redujo y detuvo a los autores: dos adolescentes de 14 años.
Policía arrestó a dos adolescentes de 14 años que lo quisieron rapiñar mientras iba en moto
El policía de 24 años dijo que iba en su moto cuando los menores lo persiguieron, le mostraron un arma de fuego y le gritaron que detenga la marcha.
El funcionario iba en su moto particular cuando los menores lo comenzaron a seguir desde otra moto. Según su relato, le mostraron un arma de fuego y le gritaron que se detenga, en José Shaw y Avenida José Belloni.
La Jefatura de Policía de Montevideo informó que el policía se identificó como tal y sacó su arma de reglamento. Enseguida detuvo a ambos y pidió apoyo.
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A los adolescentes les fue incautada una pistola y fueron enviados a una dependencia del Inisa. Deberán comparecer ante la Fiscalía este miércoles.
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