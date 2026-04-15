Policía arrestó a dos adolescentes de 14 años que lo quisieron rapiñar mientras iba en moto

Foto: Subrayado, archivo.

Un policía de 24 años fue víctima de un intento de rapiña a las siete de la tarde de este martes en el barrio Jardines del Hipódromo. Fue amenazado con un arma de fuego pero redujo y detuvo a los autores: dos adolescentes de 14 años.

El funcionario iba en su moto particular cuando los menores lo comenzaron a seguir desde otra moto. Según su relato, le mostraron un arma de fuego y le gritaron que se detenga, en José Shaw y Avenida José Belloni.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que el policía se identificó como tal y sacó su arma de reglamento. Enseguida detuvo a ambos y pidió apoyo.

A los adolescentes les fue incautada una pistola y fueron enviados a una dependencia del Inisa. Deberán comparecer ante la Fiscalía este miércoles.