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HAY INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

"Cadena de errores" y "mala tipificación del delito": diputados recibieron a Valverde por el caso de Jonathan Correa

La ministra del Interior interina se refirió a las fallas tras denuncias por situación de violencia que vivía el menor asesinado por su padre.

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La ministra interina de Interior, Gabriela Valverde, visitó la comisión de diputados convocada por el Partido Colorado para dar detalles del caso Jonathan Correa.

El diputado Felipe Schipani sostuvo que Valverde informó que hubo fallas en el proceso y que se está investigando el tema.

"Confirmó lo que había trascendido, de que hubo un problema de error en la comunicación de lo que la jueza le comunica al funcionario policial y lo que el funcionario policial transmite. Pero también la ministra interina puso en evidencia otro error muy grave, que es que cuando la subdirectora de UTU de Flor de Maroñas va a hacer la denuncia de la situación de Jonathan, a quien encuentra con moretones, se ingresa dentro del sistema el tema como una averiguación de situación que es lo que se establece cuando hay que indagar sobre un hecho, pero no se pone como se debió, que era situación de violencia doméstica, para que se activen los mecanismos", contó Schipani.

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"Una cadena de errores que hicieron que quienes tenían que intervenir, en este caso el INAU, no lo hiciera", añadió.

La diputada del Frente Amplio, Tatiana Antúnez, dio detalles de los errores que hubo en la tipificación de las denuncias del caso correa. El Ministerio del Interior e INAU iniciaron investigaciones administrativas.

"Lo que hubo fue una denuncia que se da en el año 2023, posteriormente en el año 2024, donde pasan a los juzgados especializados de familia pero luego hay dificultades en relación a la tipificación de la situación que estaba viviendo este niño y su familia", explicó.

"Hubo una mala tipificación del delito lo cual termina en dificultades en el abordaje y en generar los sistemas de alerta para efectivamente tomarlo integralmente el tema", añadió.

ANTUNEZ CASO CORREA

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