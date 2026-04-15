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violencia en la salud

Delincuentes chocaron de atrás a una médica cuando llegaba a una policlínica, la encañonaron y la rapiñaron

La mujer bajó de su auto para auxiliar a quienes la chocaron en moto pero ellos la amenazaron con arma de fuego y le robaron todo, denunció el sindicato médico.

Dos episodios violentos contra personal de la salud el lunes y martes.

Foto: Policlínica Giraldez en Facebook.

Foto: Policlínica Giraldez en Facebook.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) denunció dos episodios violentos que sufrieron funcionarios de la salud el lunes y el martes en Montevideo.

El último de los casos ocurrió a las siete de la mañana del martes en la Policlínica Giraldez ubicada en el barrio Manga. Cuando la médica llegó a su lugar de trabajo en auto, fue chocada de atrás por una moto. Cuando la profesional bajó a prestar auxilio, los delincuentes la encañonaron y le exigieron sus pertenencias.

“Fue encañonada, forcejearon con ella, que cayó al piso y se llevaron el auto con todas sus pertenencias. La gente en la policlínica quiso ayudarla pero ellos también fueron amenazados, apuntados con la pistola”, señaló a Subrayado el presidente del SMU, José Minarrieta.

Foto: Subrayado.
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El primer caso ocurrió en una policlínica de ASSE en Piedras Blancas. Minarrieta dijo que personal de enfermería y el policía que estaba en el lugar fueron agredidos por usuarios. “Es un tema de relación con familiares y pacientes. Ambas cosas (situaciones) están golpeando en los últimos años, creemos que de manera creciente y preocupa mucho”, añadió el dirigente.

“El Sindicato Médico del Uruguay condena ambos hechos y expresa su solidaridad con las personas afectadas y con sus equipos. Quienes cuidan a la población de nuestro país también merecen ser cuidados”, expresó el sindicato en un comunicado. Y reclamó a las autoridades una actuación inmediata, además de “habilitación de espacios para la elaboración de protocolos de actuación claros, así como la capacitación para los equipos de salud”. También hizo un llamado a la ciudadanía “a no normalizar estos hechos”.

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