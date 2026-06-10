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CORFRISA Y TALCA

Plan Más Barrio llega a Las Piedras: incluye a 1.300 familias, demolición de casas precarias y erradicación de bocas de droga

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, manifestó que el plan apunta a la mejora de la calidad de vida y a la convivencia de las personas.

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El plan Más Barrio, que lleva adelante Presidencia, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, comienza a partir del lunes a implementarse en los barrios Corfrisa y Talca, en Las Piedras.

El plan incluye a 1300 familias; se demolerán viviendas precarias y se trabajará para erradicar bocas de venta de drogas.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, manifestó que el plan apunta a la mejora de la calidad de vida y a la convivencia de las personas.

Paseyro comentó que se trata de que los vecinos vuelvan a recuperar el territorio, de utilizar los espacios públicos, de que los niños puedan ir tranquilos a la escuela y que las personas vayan tranquilas a trabajar. "Ese es el espíritu y el objetivo del Más Barrio", comentó.

La ministra agregó que apuestan a la seguridad, a la mejora habitacional y de las calles, a la mejora en la iluminación.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, recordó que dicho programa comenzó en Cerro Norte y que se trata de una metodología de solución de problemas.

"Parte desde el análisis de la incidencia criminal para de alguna manera focalizar cuál es el mayor problema que tiene la zona y cuáles son los determinantes o algunos facilitadores de esa problemática criminal", explicó.

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