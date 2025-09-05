PIT-CNT prepara movilizaciones por Consejos de Salarios

El PIT-CNT prepara una movilización para la segunda quincena de setiembre en reclamo de acelerar las negociaciones de los Consejos de Salarios en el sector privado.

Los representantes sindicales que están en las negociaciones estuvieron la semana pasada evaluando la situación de las distintas mesas, y sostienen que “los empresarios, pese a criticar las pautas del gobierno”, se están alineando a esas fórmula y “no hay mucho margen para negociar por fuera de eso”.

Para la central sindical esas pautas “tienen aspectos positivos -como mejoras y reconocimiento de derechos no salariales”, pero consideran que “no aseguran la recuperación salarial” reclamada. Por eso quieren negociar por encima de lo establecido.

AFILIACIONES

En tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT está planificando una campaña para conseguir que más trabajadores se sindicalicen. “La campaña de afiliación, que recién empiezan a diseñar, apunta sobre todo a captar a los trabajadores más jóvenes y de nuevos sectores de actividad vinculados a las plataformas y las tecnologías.

Para la central, asegurar la renovación sindical en las nuevas generaciones de trabajadores es fundamental para mantener la organización, y por eso entienden que deben dedicarle ahora una atención especial.