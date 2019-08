PIT-CNT en alerta por el próximo gobierno : "esté quien esté habrá Consejo de Salarios"

El próximo 28 de agosto habrá un paro general parcial , de 9 a 13 horas, con concentración frente a la Universidad de la República, una marcha al Obelisco y un acto.

Con el foco puesto en marcar la cancha a los presidenciables respecto a la negociación colectiva, el dirigente metalúrgico arengó a centenares de delegados en el gimnasio de SUTEL, el sindicato de las telecomunicaciones.

En su alocución, Abdala destacó la posición del sindicalismo uruguayo en una región en el que los derechos de los trabajadores se ven seriamente amenazados por gobiernos como el de Jair Bolsonaro (Brasil), Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile) y Mario Abdo (Paraguay).

Desde hace semanas, Abdala y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, vienen teniendo reuniones con delegados de todo el país para hablar de los consejos de salarios y sobre la necesidad de convertirlo en un tema de agenda durante la campaña electoral.

La negociación colectiva instalada en 2005, según el PIT-CNT, permitió crecer 50% el promedio del salario real, además de la obtención de otros beneficios.

Abdala recordó el proceso que se vivió en los años 90, cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle eliminó el Consejo de Salarios y estableció pautas para la negociación directa entre empresas y trabajadores.

Aquel período fue además el preámbulo de nuevas estrategias de empleo, el fomento de las tercerizaciones y la precarización laboral.

Durante el lapso 1992-2005, solo un 20% de los trabajadores tuvieron algún derecho a la negociación colectiva.

"El problema de la defensa de la negociación colectiva no es un problema de gabinete, no es un problma de cúpula, no es un problema delos tres miembros del Poder Ejecutivo, de los trabajadores y empresarios que están en la mesa de negociaciones", dijo Abdala.

Y agregó: "Es un problema que debemos abordar desde un punto de vista de clase y de masas en defensa de nuestros derechos sagrados. Es así que debemos instalar en la calle la movilización, la defensa de la negociación colectiva".

Tras el discurso de Abdala, otros dirigentes -de corrientes distintas- ratificaron estas impresiones y la necesidad de estar alertas ante los cambios de orientación que podrìa traer el período de gobierno 2020-2024.

En el mismo sentido hablaron también Fernando Ferreira, del sindicato de la bebida (FOEB).

Este gremio -poderoso dentro del mundo sindical por sus conquistas en la industria- lidera la corriente denominada "En Lucha" junto a la confederación de empleados estatales (COFE) y el sindicato de municipales de Montevideo (ADEOM).

"En Lucha" es la segunda fuerza de la central obrera tras la alianza entre el sector Articulación (afín al gobierno) y el Partido Comunista.