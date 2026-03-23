Un pescador artesanal fue denunciado por agredir a lobos marinos del puerto de Punta del Este.
Pescador artesanal fue detenido y llevado ante la Justicia por agredir a lobos marinos en puerto de Punta del Este
Vecinos de la zona denunciaron que el hombre maltrataba a los animales y además, pedía dinero para darles de comer, dijo a Subrayado el prefecto Álves.
Información a la que accedió Subrayado indica que efectivos de Prefectura recibieron el aviso tras denuncias de vecinos de la zona que presenciaban la situación. El hombre que es conocido en el puerto, además, pedía dinero para comprar pescado para luego dárselo a los lobos.
Esto llevó a que surgieran distintas actuaciones que terminaron con la detención del pescador y con su presentación ante la Justicia.
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El prefecto del puerto, Ignacio Álves explicó a Subrayado que recibieron dos denuncias: una por maltrato a los animales y otra por pedido de dinero. En un primero momento fue notificado, pero al continuar con la misma conducta se procedió a su detención y posterior derivación ante el fiscal de turno.
Se trata de un hombre mayor de edad que vive en el puerto y que ya había sido intervenido anteriormente por este y otros hechos.
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