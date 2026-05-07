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ESTADIO CUIDAD DE VICENTE LÓPEZ

Peñarol y Platense empatan 1-1 por el Grupo E de Copa Libertadores

El encuentro que se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, cuenta con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

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Peñarol visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, por el Grupo E de Copa Libertadores.

Los dirigidos por Diego Aguirre tienen la última chance y deben ganar para poder seguir con vida en el torneo; al momento están últimos con un punto.

El equipo argentino ganó en el Campeón del Siglo y quiere lucirse ante su público esta noche de local.

Foco Uy
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El mirasol tiene las bajas de Luis Amgulo, Eduardo Darias, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández, pero recupera a Maxi Olivera y Lucas Ferreira. Entre los viajeros está El Cangrejo Cabrera, pero no integra la lista de convocados.

El encuentro es arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez y el VAR está a cargo de Ulises Mereles.

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