Peñarol visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, por el Grupo E de Copa Libertadores.
Peñarol y Platense empatan 1-1 por el Grupo E de Copa Libertadores
El encuentro que se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, cuenta con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez.
Los dirigidos por Diego Aguirre tienen la última chance y deben ganar para poder seguir con vida en el torneo; al momento están últimos con un punto.
El equipo argentino ganó en el Campeón del Siglo y quiere lucirse ante su público esta noche de local.
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El mirasol tiene las bajas de Luis Amgulo, Eduardo Darias, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández, pero recupera a Maxi Olivera y Lucas Ferreira. Entre los viajeros está El Cangrejo Cabrera, pero no integra la lista de convocados.
El encuentro es arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez y el VAR está a cargo de Ulises Mereles.
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